Nasce a Balestrate una nuova rassegna musicale che promette di lasciare il segno: si tratta del Jazz & Pop Coast Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Filippo Evola in collaborazione con il Comune di Balestrate.

Un evento pensato per fondere due linguaggi musicali universali – il jazz e il pop – in un unico percorso artistico immerso nella natura, capace di parlare a tutte le generazioni. Elemento distintivo dell’iniziativa è la scelta della location: le esibizioni si terranno in un’area naturale, un suggestivo spazio tra bosco e mare che, per la prima volta, si trasformerà in teatro a cielo aperto. Un ambiente autentico, intimo e ricco di fascino: la scalinata della Pineta.





Il festival si svolgerà dal 4 al 20 luglio e proporrà un programma variegato.

Il primo evento, il 4 luglio alle 21.30, vedrà impegnato il cantante e musicista Mario Rosini. Sulla suggestiva scalinata della Pineta il concerto dal titolo “La Voce Mia”.

Il giorno dopo, 05 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta del jazz di Arabella Rustico & Cainà Cavalcante con “Sicily meets Brazil”.

Il 6 luglio risuoneranno le note del chitarrista siciliano Osvaldo Lo Iacono con “Cool Blue”.

Molto atteso il 18 luglio alle 21.30 è il maestro cantautore Nino Buonocore che, in un duo, eseguirà “In Jazz Live”.





Sabato 19 luglio 2025 alle ore 21.30 il Jazz & Pop Coast Festival proseguirà alla Scalinata della Pineta di Balestrate con il concerto “Una serata tra amici”, protagonisti Giuseppe Milici e Aki Spadaro. L’evento propone un dialogo musicale tra armonica e pianoforte, fondato sull’intesa artistica tra due interpreti affermati della scena jazzistica italiana.

A concludere la prima edizione della Manifestazione saranno “i suoni e i cunti dell’identità siciliana” dell’attore Paride Benassai, che si esibirà con tre noti musicisti: la cantante Alessandra Salerno, il chitarrista Marcello Mandreucci e il fisarmonicista di Balestrate Peppe Corsale. Alle 22 del 20 luglio saranno loro, con “Lingua Madre”, a mettere i titoli di coda alla ricca kermesse.

Il Jazz & Pop Coast Festival nasce con l’intento di promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale di Balestrate, coniugando la forza comunicativa del pop e l’anima profonda del jazz.

“Perché la musica, come la natura, ha bisogno solo di essere ascoltata.”

Luogo: BALESTRATE, PALERMO, SICILIA

