Atleti di tutta Italia hanno partecipato, domenica 12 ottobre, al campionato italiano di judo Fisdir al PalaMangano. Sessanta gli atleti iscritti al campionato, tra settore promozione e agonistico, con disabilità intellettivo-relazionale e 11 le società partecipanti. L’evento è stato organizzato dalla società sportiva Conca d’Oro, in collaborazione con Endas Sicilia, Comitato regionale Fjlkam Sicilia, Lega navale e libera rappresentanza dei militari con il patrocinio dell’Ars e del Comune. A condividere le soddisfazioni dei ragazzi che, con tanto impegno, sono arrivati al titolo di campioni nazionali, anche il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport, Alessandro Anello e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Mimma Calabrò. “Sentire dire a uno di questi giovani: Io non ho paura di nessuno – commenta la Calabrò – mi fa comprendere che stiamo andando nella direzione giusta”. Gli organizzatori del campionato sottolineano l’importanza di mettersi in discussione ogni volta che si sale sul tatami e i benefici dell’autostima e del senso di inclusione che lo sport dà ai ragazzi.





Interviste video a Giosuè Giglio, tecnico Fisdir – Mimma Calabrò, assessore Attività sociali – Germano Bondi, vicepresidente nazionale Fisdir – Francesco Paolo Bondi, presidente società Conca d’Oro – Dario Galioto, Presidente Endas Sicilia

Luogo: PalaMangano, via Ugo Perricone Engel , 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

