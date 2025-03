Marzo procede all’insegna della musica live al PunkFunk di Palermo. Quella in corso è una settimana davvero speciale, con non uno, ma ben due appuntamenti da non perdere, entrambi nel segno delle sonorità alternative e psych-rock. Giovedì 6, infatti, arrivano direttamente da Treviso i Cosmic Room 99, mentre sabato 8 marzo il palco è tutto per JuJu, il progetto guidato dal polistrumentista Gioele Valenti, affiancato da Vincenzo Schillaci al basso e Andrea Chentrens alla batteria.





La formazione dei JuJu presenta il proprio sound che trascende generi e fonde post-punk, shoegaze e neo-psichedelia ad elementi tribali. Il loro ultimo album, dal titolo “Apocalypse Is God’s Spoiler“, è stato apprezzato come audace evoluzione del tipico stile della band, che propone una riflessione sugli sconvolgimenti, sociali attraverso melodie inquietanti e ritmi trascinanti. Avendo collaborato con leggende come Chad Channing (Nirvana), JuJu sta ridefinendo i confini della musica moderna, attestandosi come realtà di punta della psichedelia pan-mediterranea. Questo progetto nasce sulla scia di più esperienze in ambito psych maturate negli anni, sia in Italia che all’estero.





Partendo da una parola usata per designare oggetti, come amuleti e ninnoli magici, o come invocazione nei cerimoniali dell’Africa dell’ovest, la sfera semantica di JuJu si allarga per comprendere un mix di psichedelia ritmica e antichi miti, raccontare allegorie e celebrare lo spirito, attraverso la musica. Il live di sabato 8 marzo, come sempre con ingresso gratuito, inizia alle ore 22,30, ma la serata al PunkFunk parte già alle ore 20, con il dj set di Mr. Wong.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 08/03/2025

Data Fine: 08/03/2025

Ora: 22:30

Artista: JuJu

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

