L’Agenzia Giovani per i Giovani, in collaborazione con il Comune di Caltagirone, Opera Prossima s.c.s. e San Francesco s.c.s., promuove il progetto Kairòs – Il tempo opportuno, volto a favorire la partecipazione attiva e solidale dei giovani alla vita sociale e culturale dei Comuni del Calatino Sud-Simeto (Caltagirone, Mazzarrone, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, San Cono, Mirabella Imbaccari, Vizzini, Grammichele e Mineo).

Il progetto mira a sostenere la socialità, l’aggregazione e la creatività, valorizzando gli spazi cittadini destinati ai giovani e creando opportunità di apprendimento e di costruzione di legami. Sono previsti laboratori tematici per sviluppare competenze civiche, comunicative e culturali, con l’obiettivo di promuovere una maggiore interazione tra i giovani e il territorio.

I laboratori offerti: strumenti di partecipazione civica per i giovani; patti di collaborazione; giornalismo e comunicazione – web radio; risorsa città – laboratori culturali e creativi.

L’iniziativa è destinata a giovani tra i 18 e i 35 anni (36 anni non compiuti) ed è finanziata dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2023, Linea d’Intervento “Giovani in rete”.

Le iscrizioni sono aperte, per maggiori informazioni e per iscriversi, contattare info@giovaniperigiovani.it o chiama il numero 0933/ 981792.

