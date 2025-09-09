Una canzone che vibra di pelle, emozione e fantasia

“Nella macchina mia” è il nuovo singolo della nota artista siciliana Katia Zaia, un brano pop-reggaeton sensuale e travolgente, arricchito da eleganti sfumature flamenco e atmosfere evocative degli anni ’50. Con una scrittura diretta e suggestiva, Katia Zaia racconta un incontro d’amore carico di passione e complicità, consumato tra le curve di una notte e l’intimità di un’automobile, che diventa luogo di libertà e desiderio.

Il ritmo caldo e pulsante del reggaeton si mescola a sonorità mediterranee -spiega l’artista- chitarre dal sapore spagnoleggiante e cori che richiamano le balere d’altri tempi, dando vita a un sound originale e cinematografico.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=4pxuooRyI8c





Biografia

Katia Zaia è un’artista poliedrica di origini siciliane. Intraprende il suo percorso musicale con il singolo “Me río de ti”, definito dall’artista un autentico “inno alla vita”, capace di trasmettere energia positiva e leggerezza. A questo debutto segue “Privé”, brano che segna un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica: la collaborazione con un rapper e il suo producer arricchisce il pezzo di sonorità moderne e coinvolgenti, permettendole di farsi spazio nelle classifiche delle principali radio trap italiane. La sua vena autoriale emerge con “Virale”, scritto interamente da lei, un brano fresco e spensierato che si impone come potenziale tormentone estivo, capace di conquistare il pubblico anche sui social. Con “Nella macchina mia”, infine, Katia Zaia esplora atmosfere più intense e sensuali, fondendo le sonorità mediterranee con suggestioni flamenco, in un’interpretazione carica di passione e personalità. Attraverso questi progetti musicali, la cantautrice siciliana conferma la sua versatilità e la capacità di muoversi con naturalezza tra generi diversi, distinguendosi come un’artista capace di unire carisma, originalità e una forte identità musicale.





Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

