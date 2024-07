“Quella fulgida luce nelle strade” è il titolo del libro di Ketty Tamburello che sarà presentato lunedì 1 luglio alle 18:00 a Palermo, negli spazi della Libreria Nuova Ipsa, in via dei Leoni 71. A cura di Ma.Lu. Edizioni, la silloge poetica dell’autrice palermitana esplora il complesso mondo dei sentimenti umani e si sofferma sulla nozione del tempo che scorre.

Amicizia e amore sono i capisaldi dell’esistenza della poetessa, dotata di spiccata sensibilità. Anche il tema del divino trova spazio tra le pagine della raccolta, che segna un’evoluzione nella produzione letteraria di Ketty Tamburello. Non mancano i versi dedicati alla Natura e alle pagine più nere della storia umana, come la persecuzione ai danni degli ebrei. La presentazione prenderà il via con i saluti di Mauri Lucchese e Stefania Chiavetta e proseguirà con il dialogo tra l’autrice e la giornalista Marianna La Barbera.

Letture a cura di Francesca Guaiana, Giovanna Carrozza e Tommaso Gioietta. L’evento vedrà inoltre la partecipazione dell’avvocato Ninni Terminelli e del poeta e scrittore Francesco Federico, autore della prefazione dell’opera.

Luogo: Libreria Nuova Ipsa , via dei Leoni , 71 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 01/07/2024

Data Fine: 01/07/2024

Ora: 18:00

Artista: Ketty Tamburello

Prezzo: 0.00

