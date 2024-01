L’associazione Sportiva Dilettantistica HIMERAS 2023 nata a giugno dello scorso anno, fondata da un gruppo di ex Atleti e appassionati dello sport, da circa due mesi svolge le attività di Pallavolo e Pallacanestro con le rispettive federazione di categoria F.I.P.A.V. e F.I.P. presso la palestra comunale dell’istituto comprensivo G.Carducci.

Dal 16 Dicembre 2023 L’ A.S.D.HIMERAS con la squadra di pallavolo milita nel campionato di I° Divisione Femminile con buoni propositi di crescita. Dal 29 Dicembre sempre dello scorso anno invece nel periodo di sosta del campionato, l’Himeras Vollley Riesi ha partecipato al I° torneo del Trofeo volley Akranis Cup composto da tutte le squadre che militano nel campionato di I° Divisione, ottenendo il 3° posto dopo il vincitore del trofeo Vollley Gela e il Siaz-Armerina.

Mancava da tempo il livello agonistico nella pallavolo femminile a Riesi, le atlete guidate dal coach MARCO Alabiso stanno facendo un buon lavoro con allenamenti quasi quotidiani, tutti i dirigenti e compreso lo staff tecnico siamo veramente soddisfatti al di là del risultato, del gioco espresso in campo dalle atlete sia in campionato che alla Volley Cup, raggiungendo il 3° posto.

Presto l’associazione Sportiva Himeras 2023 porterà avanti dei progetti ministeriali di Sport e Salute nelle scuole con i propri allenatori Federali che servirà appunto da orientamento sportivo per i ragazzi che vorranno intraprendere le attività di Pallavolo e basket. Tra i tanti obiettivi in programma c’è quello di riqualificare le strutture per far nascere dei veri e propri centri sportivi per la comunità Riesina

