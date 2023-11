TROFEO INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO

Giorno 19 novembre si è tenuto presso la cittadella universitaria di Messina il “Trofeo Internazionale del Mediterraneo” organizzato dal Comitato Regione Sicilia Settore Karate sotto il patrocinio della Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni.

All’importante competizione hanno partecipato oltre 300 atleti, arrivati non solo da Sicilia e Calabria, ma anche da altre regioni del Sud Italia e da altre nazioni.

Incredibile prova per due atlete della Scuola Karate di S.Agata Militello del Maestro Francesco Zingales della Palestra Zingalesport nella prova Kumite (combattimento) nella

Categoria Under12 Femminile.

L’atleta

Nicole Francesca Mesi sale sul gradino più alto del podio (oro) grazie a una ottima prova nel combattimento, che le permette di raggiungere il primo posto.

Grande prova di Viola Faraci, che occupa un un meritato secondo posto (argento) nel kumite.

Entrambe le atlete dimostrano, in una competizione sempre più difficile, ottimi progressi rispetto alle precedenti competizioni.

In una giornata ricca di emozioni al Trofeo hanno inoltre partecipato gli atleti della scuola Zingalesport di S.Agata Militello Samuela Mesi, Laura Campisi, Alex Cobzariu, Diego Zingales Alì, che ne escono arricchiti in esperienza in un leale gioco di squadra. Il tecnico Maestro Francesco Zingales riporta a casa ben due importanti medaglie ed è già proiettato nel preparare i suoi atleti per le prossime competizioni regionali e non solo.

