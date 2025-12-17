Favara rende omaggio a uno dei suoi più illustri intellettuali del Novecento. Presso la sede di Favara dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, si è tenuta la cerimonia ufficiale di intitolazione della biblioteca scolastica allo scrittore favarese Antonio Russello, figura centrale della letteratura siciliana del secolo scorso.

L’intitolazione si configura come omaggio a uno scrittore che ha saputo raccontare, con profondità e realismo, le contraddizioni e le sfide della Sicilia del dopoguerra, dando voce a una terra ricca di storia, tensioni sociali e dignità umana.

Alla cerimonia hanno preso parte il vicesindaco di Favara Emanuele Schembri, la presidente del Centro studi “Antonio Russello” Rosaria Chianetta, il vicepresidente dell’Associazione “Strada degli Scrittori” Gaetano Pendolino, Maria Antonietta Testone (in rappresentanza del Libero consorzio comunale di Agrigento), Luigi Arnone (in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Agrigento) e Antonio Liotta, editore Medinova.





Durante la cerimonia sono stati letti brani tratti dalle opere di Russello, accompagnati da riflessioni degli studenti. L’iniziativa rientra in un più ampio percorso educativo volto a promuovere la lettura, il pensiero critico e l’identità culturale locale, coinvolgendo scuola, territorio e associazioni. Un segnale concreto che la memoria e la parola scritta continuano a vivere e crescere nei luoghi della formazione.

L’iniziativa rappresenta una valorizzazione culturale che l’I.I.S. “Enrico Fermi” sta portando avanti, da tempo, per riscoprire e promuovere l’opera di Russello, autore poliedrico, capace di raccontare con intensità e profondità la realtà sociale e umana della Sicilia del suo tempo. Romanzi e racconti ne fanno una voce originale del panorama letterario del Novecento, apprezzata anche da autorevoli critici e scrittori contemporanei.





La scrittura di Russello, definita “franta ma incredibilmente movimentata”, riesce a tenere insieme l’eleganza stilistica e l’urgenza della verità, offrendo un affresco vivido della Sicilia popolare. Non a caso Leonardo Sciascia ne sottolineava la capacità di rappresentare un’isola “rosso splendente”, ricca di colori, personaggi e tensioni drammatiche, sospesa in una dimensione quasi senza tempo.

“L’intitolazione della biblioteca della sede di Favara dell’I.I.S. “Enrico Fermi” ad Antonio Russello rappresenta un gesto di grande valore culturale e simbolico – sottolinea la Dirigente Scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio. Con questa iniziativa la scuola riafferma il proprio impegno nella promozione della lettura e della memoria letteraria del territorio. Intitolare la biblioteca a uno dei più significativi scrittori siciliani del Novecento significa offrire agli studenti un punto di riferimento ideale per la crescita culturale e il pensiero critico, rafforzando al contempo il legame tra scuola e comunità locale”.

“La scelta della scuola vuole rafforzare il legame tra cultura, territorio e giovani generazioni, – dichiara Antonio Moscato, responsabile della sede di Favara dell’I.I.S. “Enrico Fermi” – offrendo agli studenti un modello letterario e umano da conoscere e valorizzare”.

Luogo: I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Via Miniera Taccia Caci Pirandello, snc, ARAGONA, AGRIGENTO, SICILIA

