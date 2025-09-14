Una riflessione sociologica sul sistema educativo alla luce delle nuove tecnologie. Parte dall’analisi dei cambiamenti nei modelli culturali, nelle interazioni tra individui e negli ambienti fisici e digitali, “La buona EduComunicazione. Scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita online”, il libro di Francesco Pira, con la prefazione di Pier Cesare Rivoltella, che verrà presentato sabato 20 settembre in piazzetta Bagnasco. Un evento “I Love libri”, organizzato dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” in collaborazione con “I Love Sicilia”. A dialogare con l’autore sarà Camillo Scaduto.

Il libro

Il volume esplora come Media Education ed EduComunicazione possano guidare un processo educativo centrato sul dialogo, l’ascolto e la cittadinanza digitale. Attraverso dati nazionali e internazionali e interviste a dirigenti scolastici e docenti, Pira descrive l’adattamento del sistema educativo italiano all’innovazione tecnologica, suggerendo un approccio strategico all’educazione capace di governare, e non subire, le trasformazioni imposte dal capitalismo digitale.

L’autore

Francesco Pira è condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication, membro di comitati scientifici nazionali e internazionali, e coordinatore per l’Italia del progetto Erasmus+ OIR sulla didattica inclusiva. Visiting professor in vari atenei europei, è autore di oltre 80 pubblicazioni, tra cui La violenza in un click (2023) e Figli delle App (2020), con un focus su comunicazione, educazione e tecnologie digitali.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

