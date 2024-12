19 dicembre 2024 – La Calcio Balilla Sport di Brescello celebra la propria storia e per il 2025, in occasione del 25esimo anno di attività, ha deciso di proporre la maglia rossa del decennio 2004 – 2014 con la quale la società reggiana ha arricchito la propria bacheca.

“È stato un periodo d’oro – ricorda il presidente Angelo Magnani – in cui abbiamo fatto incetta di trofei, come i 4 titoli juniores, il campionato italiano femminile 2009 e sicuramente il titolo di campioni italiani a squadre nel 2013. Sono state tante gioie e vogliamo tornare ad alzare altre coppe e per questo, per dare lustro alla storia sportiva della nostra società, abbiamo deciso di rispolverare i colori di quel periodo nell’anno, il 2025, in cui celebreremo i 25 anni dalla fondazione, con il desiderio che possano portare nuovamente fortuna”.

La Calcio Balilla Sport, nata per promuovere l’attività sportiva per atleti normodotati, ha subito un’evoluzione per abbracciare anno dopo anno la disciplina paralimpica, aprendo a sportivi disabili. “Da diverso tempo siamo affiliati alla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla) – prosegue il presidente – e anche per il 2025 le nostre attività saranno esclusivamente dedicate ad atleti disabili, in quanto abbiamo sposato la promozione dell’inclusione attraverso la pratica dello sport con i tavoli di calcio balilla”.

La presentazione della nuova maglia è stata l’occasione, insieme al vice presidente Emilio Tondelli, per annunciare il calendario sportivo del 2025 con la partecipazione agli impegni della FPICB, ad aprile con la Super Coppa, a settembre con il campionato italiano a squadre e la Coppa Italia ad ottobre. Ci saranno inoltre gli impegni con la FSSI (Federazione Italiana Sport Sordi) con il campionato italiano, la Coppa Italia e le fasi regionali, mentre con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo Relazionali) il campionato italiano.

“Oltre agli atleti formiamo anche gli arbitri – prosegue Magnani – così come addestriamo chi ha intenzione di diventare tecnico di calcio balilla della FPICB. Le attività poi non si esauriscono solo all’Italia, ma i nostri atleti vengono convocati anche dalle nazionali per partecipare ai grandi appuntamenti mondiali: per il 2025 sono in programma, infatti, la ITSF World Cup & World Championships a Saragozza in Spagna e la World Series Lehnhart ad agosto a Saarbruecken in Germania. Ricordiamo a tutti i nostri atleti, ma anche a chi intende avvicinarsi questa disciplina, l’appuntamento fisso ogni giovedì al Circolo Colli di Scandiano, dove è possibile allenarsi, prendere informazioni, partecipare a corsi e a divertirsi. Visto il periodo, infine, voglio augurare un sereno Natale a tutti i nostri amici, tesserati e simpatizzanti”.





