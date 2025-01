2 gennaio 2025 – Dalla Bulgaria all’Italia, pronta a vivere una stagione da protagonista con La Calcio Balilla Sport di Brescello. Parliamo di Veronika Mincheva, classe 1988, un’atleta normodotata di grande spessore, come dimostra il suo impressionante palmares. Mincheva ha chiuso un 2024 ricco di soddisfazioni: basti pensare ai primi posti ottenuti al World Series Leonhart di Saarbrucken, Germania, e al Niki Adams Master in Bulgaria, senza dimenticare il secondo gradino del podio conquistato al Belgrade Open Master in Serbia. Insomma, un’atleta internazionale che nel 2025 metterà il proprio talento a disposizione della società emiliana. Con i colori de La Calcio Balilla Sport, Veronika parteciperà a due fondamentali appuntamenti: la World Cup 2025, in programma dal 23 al 29 giugno a Saragozza, Spagna, e il World Series Leonhart 2025, che andrà in scena sempre a Saarbrucken dal 14 al 17 agosto.

“È per noi un onore annunciare l’ingaggio di questa giocatrice di talento – commenta Angelo Magnani, presidente della società di Brescello –. Siamo sicuri che Veronika riuscirà a portare in alto i nostri colori. Con questo nuovo acquisto andiamo ad avere una rappresentante a livello internazionale tra i normodotati, mentre restano confermate le attività paralimpiche con la Federazione Italiana Paralimpica Calcio Balilla”.

Mincheva ha incrociato La Calcio Balilla Sport di Brescello nel corso dei tanti eventi di stampo internazionale: “Tornei e gare rappresentano preziose occasioni per conoscere altre realtà, incontrare altri atleti e confrontarsi – spiega Veronika – e con gli amici de La Calcio Balilla Sport è bastato scambiarsi poche parole per trovare subito numerosi punti in comune e affinità”.

Veronika Mincheva è una di quelle atlete nelle cui vene il calcio balilla scorre praticamente da sempre: “Quando ero piccola, i miei genitori gestivano un bar in cui era presente un biliardino dal quale non mi staccavo mai. Sfidavo i miei amici e mi divertivo. All’età di 18 anni ho iniziato a lavorare a mia volta in un locale anch’esso ricco di biliardini, e ho potuto così coltivare questa mia passione”.

Ma il calcio balilla ha smesso ben presto di essere un semplice passatempo. “All’età di quattro anni mi sono iscritta al club bulgaro Jagoars con il quale ho iniziato i primi allenamenti: da allora non ho più smesso, conoscendo altri ragazzini, intessendo bellissime amicizie. Anzi, da allora è iniziata per me una vera ricerca della perfezione, nel tentativo costante di migliorarmi e crescere sempre di più”. Amore a prima vista, si potrebbe dire. Amore nato anche dalla passione per il calcio.

“Giocavo a calcio, in generale sono appassionata di sport e mi ritengo una persona sportiva, credo che l’attività fisica sia fondamentale. Il calcio balilla è simile al calcio e allo stesso tempo regala emozioni forti. Inoltre, richiede molta concentrazione: durante una partita è importante restare con la mente fissa sul biliardino e non puoi permetterti distrazioni. Ho scoperto in questo sport la mia vocazione: in questi anni mi ha portato a incontrare persone fantastiche, veri e propri amici, è ciò che amo di più nella mia vita”.

Veronika Mincheva si prepara a un 2025 ricco di obiettivi: “Vorrei partecipare alle World Series Leonhart 2025 di Saarbrucken e alle Garlando World Series. Inoltre, punto a partecipare al Tornado World Series 2025 che si terrà a Dallas, Texas, negli Stati Uniti. Poi ovviamente il mio obiettivo è quello di disputare più tornei possibile, anche nel mio Paese: dipenderà ovviamente anche dal mio lavoro”.

Già perché Veronika alterna il proprio lavoro alla sua passione sportiva, e non è facile. “No, non è affatto semplice, anche perché, al di là dei tornei e delle gare, il calcio balilla richiede, come ogni disciplina, tanto impegno e tanto allenamento. Ma sia dal lavoro che dal calcio balilla sto ottenendo tante soddisfazioni: insomma, sento che mi sto impegnando per qualcosa di significativo e appagante, per risultati che mi soddisfano. Quindi sono felice”.

Le attività de La Calcio Balilla Sport proseguono presso il Circolo Colli di Scandiano (ogni giovedì), alla Casa dei Bravi a Cormano (in via don Abbondio 18) e al Quartiere Digitale in via Salvo D’Acquisto 9 a Milano.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.