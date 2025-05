Venerdì 30 maggio esce “Montagne russe” (Etichetta Discografica: Troppo Records; Distribuzione: Universal Music Italia), il nuovo singolo della cantautrice e attrice Biancamare.



Dopo aver pubblicato vari singoli che hanno ottenuto ottimi riscontri, tra cui “Sconosciuti” dai 10 mila stream, inseriti in playlist editoriali come “Scuola Indie”, “New Music Friday” e “Equal Italia” di Spotify, Biancamare ha sentito l’esigenza di tornare alle proprie radici, scrivendo brani in italiano e siciliano insieme, che l’hanno portata a sviluppare un nuovo progetto artistico tra musica e cinema.



Dopo aver interpretato il ruolo di Alida nelle prime due stagioni di “Màkari”, serie Rai Fiction prodotta da Palomar e ambientata in Sicilia, come attrice rappresentata dall’agenzia Stefano Chiappi Management e dopo la pubblicazione del primo singolo in siciliano, “Restu Ca“, esce “Montagne russe”.



“Montagne russe” è un singolo pop dalle luminose influenze folk mediterranee, cantato in italiano e siciliano. Un brano, ritmato e radiofonico, energico ma allo stesso tempo elegante e delicato, che presenta un ritornello e uno special strumentale ad ampio respiro.



Biancamare nel brano racconta una storia autobiografica, una relazione a distanza, ormai finita, fatta di continui ritorni e partenze, probabilmente mai iniziata davvero, ma che ha lasciato molte domande e un velo di malinconia su quello che è stato realmente il vero vissuto trascorso insieme. Una ricerca di risposte, attraverso i ricordi.



L’ascoltatore viene accompagnato all’interno del mondo di Biancamare, fatto di mare, luce, vento, di profumi di limoni e arance, di suoni che echeggiano all’aperto, del caldo chiacchiericcio delle persone nei mercati e per le strade.



L’arrangiamento del brano infatti crea immagini molto vivide della Sicilia, suggestioni da cui lasciarsi trasportare per scoprire questa terra. Inoltre omaggia il cinema, altra passione e lavoro di Montagne russe, inserendo dei piccoli riferimenti sonori al film “Baaria” di Giuseppe Tornatore, come le voci delle persone al mercato presenti di una scena del film.



Come racconta Biancamare: «“Montagne Russe” racconta del ritorno della speranza a seguito di una relazione finita. Dopo aver passato tanti anni lontana da casa mia, mi sono sentita persa. Non riuscivo a capire cosa mi facesse sentire in questo modo, ma una volta tornata è stato tutto chiaro. Avevo bisogno di ritrovare le mie radici e l’ho fatto immergendomi nei luoghi e nella lingua della mia terra».



“Montagne russe” è stata scritta da Biancamare insieme a Ruben Coco e prodotta da Etrusko.



Biancamare è la cantautrice siciliana Floriana Poma, classe 1995, nata a Erice, Trapani. Inizia a studiare canto a 15 anni presso l’Accademia Setticlavio di Trapani e si esibisce con una formazione jazz della scena locale, i “Pepper Jazz”. Nel 2015, partecipa ad “Amici di Maria De Filippi” e poco dopo si trasferisce a Torino, dove si diploma in Arti Performative nel 2018, presso la Gypsy Musical Academy.

È qui che inizia a scrivere le proprie canzoni e a coltivare la sua passione per la recitazione per cinema e musical, decidendo così di trasferirsi a Roma. Come attrice interpreta il ruolo di Alida nelle prime due stagioni di “Màkari”, serie RAI Fiction prodotta da Palomar e di quello di Diletta nel musical “Da Vinci By Lisa“, di Fulvio Crivello, Paolo Barillari e Tony De Gruttola. Con i singoli in italiano e siciliano “Restu Ca“ e “Montagne Russe”, Biancamare lancia inoltre il suo nuovo progetto discografico insieme a Troppo Records e a Universal Music Italy.



