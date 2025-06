Venerdì 11 luglio 2025, con ingresso alle ore 19.30, lo storico Palazzo Fatta, nel cuore di Palermo, ospita la cantautrice di origine palermitana- ma di stanza a Milano- Marian Trapassi, in duo con il chitarrista Alberto Di Rosa; special guest Aldo Oliveri, alla tromba.

Due set (primo set: 20:50 – 21:40; secondo set: 22:10 – 23:00) per un evento esclusivo, a numero chiuso e solo su prenotazione, inserito nella rassegna estiva Palazzo Fatta in Jazz, per la direzione artistica di Tatum Art.





Nella suggestiva terrazza con affaccio su Piazza Marina, la cantautrice Marian Trapassi (accompagnata da due musicisti d’eccezione) proporrà incursioni nei suoi ultimi lavori in studio, Bellavita- L’arancia e altri viaggi (Adesiva Discografica- Self distribution, 2014),candidato al Premio Tenco 2015, e Bianco (Adesiva Discografica- Self distribution, 2019).

Attesa l’esecuzione live del nuovo singolo della cantautrice, Rosa, già contenuto nell’album “Marian Trapassi” del 2004, e ora proposto in una nuova veste sonora e con un testo parzialmente rivisto. Il singolo, testo e musica di Marian Trapassi, è stato arrangiato da Lele Battista e Paolo Iafelice, che ne firma la produzione per Adesiva Discografica, e precede l’uscita, prevista in autunno, del nuovo album di inediti della cantautrice.





In “Rosa”- dilatate sospensioni e ripartenze- la vocalità speziata di Marian Trapassi sembra disegnare quasi una grammatica del cambiamento in musica. Suggestioni trip-hop, canzone d’autore e impronta catchy si incontrano in un brano minimale, sofisticato e dal forte potere evocativo.

Quello di Marian Trapassi è un raffinato pop d’autrice in bilico tra tentazioni swing e ruvidità elettrica, tradizione e contaminazione, nel segno di una leggerezza pensosa.





All’attività di cantautrice Marian Trapassi affianca benefici (ed ibridanti) sconfinamenti in altri “territori estetici”, dal teatro all’arte multimediale, passando per collaborazioni illustri (una su tutte quella con Ashley Hutchings, autentica icona del folk rock inglese) e per l’impegno costante nella fattiva valorizzazione della scena cantautorale femminile indipendente, ancora troppo spesso “oscurata”. Marian Trapassi, è infatti ideatrice e direttrice della rassegna “Because the night”, che da anni porta sul palco le protagoniste della scena più interessante del cantautorato femminile indipendente.

