Natale sereno a tavola grazie all’intensificarsi dell’attività di prevenzione che ha portato al sequestro di due tonnellate di prodotti ittici

I cenoni di Natale e Capodanno sono archiviati, se siamo sopravvissuti lo dobbiamo anche a chi prima delle feste natalizie ha controllato la genuinità degli alimenti in modo che potessimo trascorrere in serenità questi giorni dedicati alla famiglia. Gli Italiani hanno speso 3,2 miliardi per la tavola, 300 milioni in più dello scorso anno, una parte considerevole è andata per i prodotti ittici che hanno avuto un maggior rincaro. Secondo la Coldiretti il 71% della spesa è stata per il pesce, con la difficoltà a reperire alcune tipologie di prodotti come ad esempio le vongole. Si comprende come dei malintenzionati cerchino di sfruttare tale situazione mettendo sul mercato prodotti di dubbia origine. Per nostra fortuna la Guardia Costiera si è concentrata sull’attività di prevenzione e di contrasto, a livello nazionale, che ha permesso di effettuare, solo in Campania, 93 sequestri, per oltre 6 tonnellate di prodotto ittico, con conseguente contestazione di 115 illeciti per un importo complessivo di 150.000 euro. Intensa l’attività di controllo condotta dalla Guardia Costiera di Torre del Greco che, grazie al coordinamento del 4° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania, ha operato, oltre che nei comuni costieri di competenza nella provincia di Napoli, anche nelle aree dell’entroterra campano di Caserta e Benevento, con oltre 50 ispezioni, elevando 21 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 30mila euro. Tutelare il prodotto ittico made in Italy, scoraggiando pratiche illecite, anche informatizzate, finalizzate a carpire la buona fede del cittadino, danneggiare la risorsa ittica e a minare la concorrenza leale sul mercato tra gli operatori del settore è stato l’obiettivo dell’operazione brillantemente condotta dalla Guardia Costiera di Torre del Greco. Le operazioni di prevenzione e contrasto sono state sviluppate attraverso le consolidate attività di intelligence ed anche a seguito dell’attenta analisi di dinamiche e canali di commercializzazione di nuova generazione, quali l’e-market e le piattaforme social, che si affiancano, in maniera sempre più incisiva, a quelle ordinarie. In totale sono state sequestrate quasi 2 tonnellate di prodotto ittico, in mancanza del requisito essenziale della tracciabilità delle merci poste in vendita, nonché dell’etichettatura, a tutela dei consumatori. Il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco complessivamente dai primi giorni di dicembre ha elevato 9 verbali di contestazione nella provincia di Napoli, nell’ambito costiero di Portici, Ercolano e Torre del Greco, con sequestro di circa 300 kg di prodotto ittico e 12 verbali di contestazione nella provincia di Caserta, con sequestro di circa 1700 Kg di prodotto ittico vario. In particolare nella giornata di sabato 28 dicembre il personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, al comando del Capitano di Fregata (CP) Leonello SALVATORI, ha provveduto ad ispezionare nel territorio di Caserta tre attività commerciali. Nel corso dell’attività sono emerse gravi violazioni in tutti i punti vendita, ove erano esposti alla vendita al pubblico diversi prodotti ittici senza garantirne la dovuta tracciabilità. Per tali prodotti i titolari degli esercizi commerciali non sono stati in grado di fornire alcuna informazione idonea a risalire alla provenienza dei medesimi, secondo quanto tassativamente richiesto dalla normativa europea e nazionale vigente e, pertanto, in mancanza del requisito fondamentale della tracciabilità, ai fini di tutela dei consumatori, ai predetti operatori sono stati elevati dei verbali di contestazione di illecito amministrativo, di euro 1.500 ciascuno, mentre circa 650 Kg di prodotto ittico veniva sottoposto a sequestro per la successiva distruzione. Nelle giornate del 6 e 13 dicembre sono stati effettuati ulteriori controlli, congiuntamente con i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, presso i rivenditori dei mercati rionali di Ercolano e Torre del Greco, con sequestro rispettivamente di circa 138 e 85 kg di prodotto ittico e elevati cinque verbali di contestazione.

Harry di Prisco





Luogo: TORRE DEL GRECO, NAPOLI, CAMPANIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.