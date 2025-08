La Casina delle Palme di Trapani rivive grazie alla musica dei giovani cantautori della provincia di Trapani. Sabato sera, all’evento “We feel it!”, aperto al pubblico dalle ore 18 alle 2 di notte, hanno partecipato ben 2.000 persone. Un successo oltre le aspettative degli stessi organizzatori, Gianluca Coppola e Giacomo Brancaleone della start up Feelers, supportati dal patrocinio del Comune di Trapani e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e dalla co- produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese.



“Vedere un luogo centrale della nostra città- dichiarano entusiasti- gremito di persone di ogni età che ascoltavano, cantavano e ballavano la musica dei giovani cantautori del nostro territorio è stato emozionante. Ci ha fatto comprendere che anche nella nostra città, Trapani, c’è un bacino di utenza, un pubblico interessato e pronto ad accogliere la musica indipendente. Questo ci sprona a cominciare sin da subito a lavorare ad una seconda edizione dell’evento ancora più in grande”.





Un entusiasmo condiviso anche dall’Assessore del Comune di Trapani Emanuele Barbara, che ha così commentato: “Oggi siamo felici che la Casina delle Palme sia aperta per una manifestazione che valorizza il talento dei nostri giovani e la musica. Questo è un luogo che si presta particolarmente a questo tipo di eventi, la volontà dell’Amministrazione comunale di Trapani è che diventi punto di riferimento culturale e turistico tutto l’anno, e non solo sporadicamente. Stiamo lavorando perché ciò avvenga”.



“Fiera che questi ragazzi abbiano portato oggi a Trapani questo vento di passione e talento- ha aggiunto Marzia Patti, consigliera comunale di Trapani, presente all’appuntamento di “We feel it!”- auspichiamo sia solo l’inizio di un nuovo movimento creativo culturale e musicale della nostra città”.



L’appuntamento è stato visto come una grande opportunità soprattutto dai nove artisti- tra cantautori e gruppi musicali- che si sono esibiti e raccontati sul palco di “We feel it!”: Orizzonte degli Eventi, Moska, Foreway, Warco, Enri, Dario Manzo, La Commare, Martina Grillo e Senzafede. Tutti under 40, con sonorità originali che spaziano dal pop al rap, dall’indie al nu metal, e testi inediti che parlano di precarietà, cambiamenti climatici, emozioni, malattia e identità.





“Li abbiamo scelti tra tantissimi candidati altrettanto bravi, cui speriamo di poter dare l’opportunità di esibirsi nelle prossime edizioni della manifestazione. Presto offriremo a tutti anche la nuova vetrina dell’App Feelers, in fase di sviluppo, che a partire da ottobre permetterà di ascoltare, supportare e condividere la musica indipendente geolocalizzata, contribuendo a costruire un nuovo ecosistema musicale radicato nel territorio”.



L’evento è stato condotto da Maria Giovanna Grignano e Giacomo Mazzara- in arte Megghy e James- mentre il pre serata è stato affidato al coinvolgente dj set di Alberto Dolo. Presente anche l’influencer Jas, esperta di musica, al suo primo evento in Sicilia.





Non solo musica. Il team Feelers, grazie alla collaborazione con la Bontempi- Farfisa, ha colto anche l’occasione per un momento di solidarietà: con l’obiettivo di portare un sorriso e al contempo stimolare la creatività dei più piccoli, in chiusura di evento, ha annunciato infatti la donazione di giocattoli musicali al reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

