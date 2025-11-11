La Castagna d’Argento alla memoria di Pietro Mennea, sarà ritirata da Manuela Olivieri, moglie del grandissimo sprinter.

Lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni ore 20.00

PIPPO LEONE: “LA DETERMINAZIONE E L’EMOZIONE”. “Le imprese sportive sono un collegamento diretto con le nostre emozioni e con il nostro cuore. Ciò che mi lega da sempre a questo grande evento che ho cresciuto con determinazione ed entusiasmo – dice Pippo Leone – è il luogo dove è nato, Trecastagni, dove lo abbiamo riportato. Sono stati vent’anni ricchi di nomi entrati nella storia del nostro sport e del Galà che celebra i campioni di ogni stagione. Anche nell’edizione del ventennale, abbiamo messo tutto l’impegno possibile per garantire una lista di premiati che proseguisse nella scia tracciata da sempre. Un Premio da seguire e da vivere. Come amo dire, ci sarà da divertirsi”.





Vent’anni vissuti nella celebrazione dei protagonisti dello sport nazionale e internazionale. Manca ormai un mese alla ventesima edizione del Galà dello Sport – Castagna d’Argento che sarà celebrata lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni con inizio alle ore 20.00.

Circa 230 i Premi distribuiti in 19 anni, per una serata che è diventata evento nazionale e che nasce dall’idea e dalla grande cultura sportiva del direttore generale Pippo Leone.

A organizzare l’evento NovaSport, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Trecastagni, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e la Fondazione Sport City.





VENT’ANNI CELEBRATI CON TRE APPUNTAMENTI. Quello di lunedì 8 dicembre è l’ultimo appuntamento di una serie di eventi cominciati prima dell’estate. Il primo è stato la presentazione ufficiale, avvenuta il 18 giugno scorso nello splendido scenario del Museo dello Sport, nello stadio di Domiziano, primo in muratura della Roma antica dove sono nati alcuni sport moderni. Il secondo, il 18 luglio, si è tenuta l’anteprima in un noto locale di Trecastagni, con i premiati siciliani del Galà. E adesso, la serata più attesa, quella della consegna delle Castagne d’Argento, sempre a Trecastagni, dove il Galà torna dopo 8 anni.

IL PREMIO ALLA MEMORIA DI PIETRO MENNEA. Già in occasione della conferenza romana, è stato svelato il primo premio dell’edizione 2025. La Castagna alla memoria di Pietro Mennea. Sarà ritirata dalla moglie Manuela Olivieri. Sarà un misto di emozioni e ricordi di chi ha condiviso la vita con il grande campione. Una gustosa anteprima in tal senso è andata in scena proprio nel corso della presentazione alla stampa quando il giornalista, ex direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi (anche lui fra i premiati al Galà nel 2016) ha rivissuto insieme alla consorte del grande sprinter il ricordo delle prime interviste di Mennea, per arrivare alla nascita del mito, al record del mondo storico e duraturo, fino alle fasi finali della carriera. Lunedì 8 ci sarà spazio per altre emozioni, attraverso video e interviste realizzate dal campionissimo della velocità azzurra, ribattezzato la Freccia del Sud.

LE OLIMPIADI AL GALÀ. Il legame storico con Mennea verrà celebrato l’8 dicembre anche con la presenza di grandi protagonisti delle ultime Olimpiadi di Parigi i cui nomi saranno svelati a breve dall’organizzazione.

LA SERATA E I SUOI PRESENTATORI. La ventesima edizione del Galà dello Sport – Castagna d’Argento – sarà presentata, come ormai consuetudine, da Ruggero Sardo, padrone del palco e volto noto della tv, insieme a Martina Leone, capace di coniugare eleganza e conoscenza della materia, attraverso aneddoti e considerazioni che colpiscono al cuore.





Luogo: Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni , Corso Italia , 53, TRECASTAGNI, CATANIA, SICILIA

