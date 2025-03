Palermo 19 marzo 2025 – La Cgil Palermo partecipa alla Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, che si terrà il 21 marzo a Trapani e che quest’anno compie trent’anni.



“Parteciperemo con una delegazione del gruppo dirigente e di lavoratori al corteo e ai seminari previsti nel programma – dichiarano per la Cgil Palermo il segretario generale Mario Ridulfo e i responsabili del dipartimento Archivio e memoria storica, Dino Paternostro e dipartimento Legalità, Rosario Rappa – La Cgil ha condiviso e sostenuto fin dalla sua nascita Libera, associazione che fa della memoria delle vittime innocenti delle mafie e dell’impegno per il riscatto delle terre martoriate dalla criminalità organizzata la sua missione. Ricordiamo l’impegno di questi anni per dare nomi, verità e giustizia alle tante vittime innocenti di mafia. La raccolta di firme del 1995, per chiedere al Parlamento nazionale l’approvazione della legge per il riuso sociale dei beni confiscati. E la nascita di tante cooperative sociali, tra cui quelle intestate a Placido Rizzotto e a Pio La Torre, con i terreni confiscati alle mafie in affido, che hanno dato lavoro a tanti giovani disoccupati. E infine, i tanti buoni prodotti di queste terre, che contengono una vitamina in più, la vitamina L della Legalità”.



“Oggi è necessario rilanciare con forza questa mission, intensificando l’organizzazione dei campi di volontariato con la partecipazione di tanti giovani da ogni parte d’Italia – proseguono Mario Ridulfo, Dino Paternostro e Rosario Rappa – E’ necessario approfondire il ruolo che le mafie del terzo millennio hanno nei nostri territori, contrastando le loro logiche di violenza e di morte, diffuse attraverso le nuove droghe. Il 21 la Cgil Palermo sarà al fianco di Libera e di don Luigi Ciotti, il prete coraggioso e visionario, che in questi anni ha incessantemente tessuto trame di solidarietà tra tutte le persone di buona volontà, indicando un percorso di liberazione dalle mafie e dalla corruzione. E dà appuntamento a Palermo per il prossimo 29 aprile per la seconda giornata nazionale antimafia”.

