L'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha consentito ai carabinieri di disarticolare un'organizzazione criminale attiva a Niscemi. Carmela Petralia commenta così l'operazione "Mondo Opposto", «Il prezioso e costante lavoro delle forze dell'ordine salvaguarda i buoni propositi e gli immani sforzi di chi fa economia fra mille emergenze».

“Il prezioso e costante lavoro delle forze dell’ordine a salvaguardia dei buoni propositi di e gli immani sforzi di chi fa economia fronteggiando mille emergenze”. Commenta così la segretaria generale della Cisl di Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia l’operazione “Mondo Opposto” che ha portato all’arresto di 29 persone ritenute appartenenti alla presunta famiglia mafiosa di Niscemi.

L’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha consentito ai carabinieri di disarticolare un’organizzazione criminale attiva sul territorio accusata di numerosi reati contro la persona e il patrimonio, oltre che all’illecita detenzione di armi.

“Il fatto di cronaca, con il tentato e per fortuna sventato omicidio di un imprenditore antimafia – aggiunge Carmela Petralia – è rivelatore della pervasività delle mafie che approfittano della debolezze delle reti sociali, culturali, relazionali, demografiche. Le aree interne sono lo specchio di queste fragilità che vedono diminuire l’offerta di lavoro e aumentare l’abbandono del territorio. Chi resta lo fa con fatica accettando una sfida che però gli fa onore. Verso queste preziose persone va rivolta tutta la nostra attenzione”.

Per Carmela Petralia “Occuparsi dei bisogni delle comunità equivale a mettere ai margini chi si avvicina alla gente con intenzioni poco raccomandabili. Da tempo proponiamo modelli organizzativi tra istituzioni, imprenditori, associazioni che colgano le opportunità proposte dalle varie misure europee. I comuni devono lavorare con l’idea che prossimità è forza, che unione è scudo contro quanti considerano i territori e chi vi opera, di loro esclusiva proprietà. Come Cisl rinnoviamo l’invito alla coesione e alla solidarietà, fattori determinanti per sconfiggere solitudine e povertà”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.