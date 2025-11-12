CISL FP Messina cresce ancora. Entra a far parte della segreteria territoriale di Sant’Agata di Militello accanto al coordinatore attuale e già componente di segreteria Franchina Salvatore della Rems di Naso anche Alessandro Calanna. Un obiettivo importante quello dei due delegati sindacali che insieme al segretario di sant’ Agata di Militello Francesco Muschio e la componente Teresa Russo Suorochiara arricchiscono significativamente il territorio nebroideo. La Rems e la Cta di Naso sono due punti strategici che siglano il lavoro compiuto dall’amministrazione di ASP Messina. “Oggi la Rems ha inaugurato i nuovi locali alla presenza di importanti componenti della politica regionale e della VI commissione sanità.





Si va verso l’umanizzazione ed il recupero della salute mentale collettiva e verso la riabilitazione sociale – ha dichiarato il segretario generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri – Con il segretario e delegato territoriale Alessandro Calanna porteremo avanti un importante emendamento regionale finalizzato al riconoscimento delle indennità di rischio anche per la Rems di Naso alla stregua di quella già assegnata alla Rems di Caltagirone. L’impegno della politica regionale ed in particolare di alcuni componenti della VI commissione sanità sono una promessa per ottenere il risultato da anni perseguito in sinergia dal Direttore della Uosd Rems di Naso dottor Gambardella insieme ai nostri dirigenti sindacali Alessandro e Salvatore, dipendenti della struttura e come tali consapevoli delle grandi difficoltà assistenziali di questa fondamentale realtà.





Al Direttore Dottor Gambardella, al Dottore Rao e al Direttore Generale Dottor Cuccì vanno gli auguri della Cisl Fp Messina per il grande progetto e per la grande visione. Con oggi sono almeno quattro i nastri già tagliati da quando si è insediato il manager di Asp Messina insieme alla sua validissima equipe”. Presenti oggi a testimoniare la crescita della CISL FP anche nell’interland nebroideo, il responsabile del dipartimento Nerina Mostaccio e il segretario dell’Asp di Messina Daniele Pagana.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.