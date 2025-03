La Cisl Fp Palermo Trapani che conta oltre 11 mila iscritti nelle due province, ha presentato ufficialmente le liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle Rsu che si terranno il 14, il 15 e il 16 aprile. Le liste della Federazione Cisl del Pubblico impiego di Palermo e Trapani sono presenti in 180 collegi, sono stati scelti 161 scrutinatori. Sono 756 i candidati della Federazione, di cui 307 sono donne e 449 uomini, presenti in tutti i luoghi di lavoro, negli Enti locali, nella sanità pubblica, nei Ministeri, negli enti statali. A Palermo i candidati sono 574, a Trapani 182. “Ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di partecipare con noi a questo momento di democrazia sindacale – ha commentato il segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, Lorenzo Geraci – che oggi è più che mai importante per tutelare i diritti delle persone nei posti di lavoro e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini”.

