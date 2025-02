Giovedì 27 febbraio alle 9:30, a Catania, la Cisl Sicilia presenterà il piano di proposte elaborato dall’intero sindacato regionale. All’evento interverranno il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il presidente della Cesi, Luca Raspanti, e gli eurodeputati Marco Falcone, Giuseppe Lupo e Ruggero Razza, insieme a rappresentanti di Sicindustria. A concludere i lavori sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

La Cisl Sicilia presenterà il prossimo 27 febbraio a partire dalle ore 9,30, all’Hotel Sheraton di Catania, “Il coraggio delle idee, le proposte della Cisl per partecipare insieme al futuro della Sicilia”.

Questo documento contiene le proposte elaborate dalla Unione Sindacale Regionale, dai coordinamenti regionali, dalle Federazioni regionali e dalle Unioni Sindacali Territoriali, sui temi e gli argomenti che riguardano i settori economico, produttivo, sociali e formativi della Sicilia.

Alla presentazione interverranno: il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il presidente della CESi, Antonino Raspanti, gli eurodeputati Marco Falcone, Giuseppe Lupo, Ruggero Razza e Gianfranco Caccamo in rappresentanza di Sicindustria. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, li chiuderà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Modererà il direttore del quotidiano “La Sicilia”, Antonello Piraneo.

Luogo: Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello Da Messina , 45, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 27/02/2025

Data Fine: 27/02/2025

Ora: 09:30

