Intanto ecco tutti i partecipanti della tappa sicula: Michele Orlando – Natura in Tavola, Castellana Sicula Ivano Tropea – Pizza and Beer garage, Giarre Claudio Catania – Balicicò, Acireale David Gitto – Non solo Pizza, Milazzo Calogero Costanza – Costanza Passione d’Autore, Canicattì Pierluigi Bellavia – Pietra in Grani, Pietraperzia Agatino Iraci – The Chef, Catania Giuseppe Di Fiore – Profumo di Pizza, Misterbianco Rosario Roma – Amor di Pizza, Cremona Salvatore Manuel Broccia – Pizzeria Broccia, Favara Sebastiano Minissale – Vacci Lisciu, Scordia Francesco Lo Galbo – N’farinati, Bagheria Giuseppe Esposito – Mirador, Catania Fulvio Poma – Pizzeria Da Franco, Trapani Antonio Vaglica – Pizzeria Marno, Palermo Cesare Falsone – Cortile Sollima, Palermo Andrea Scelfo – La Fenice, Alimena Ettore Alemanni – Kalavrì anima & pizza, Catanzaro Carmelo Zummo – Pizzeria Zummo, Palermo Paolo Di Pietro – Il Capriccio, Avola Alberto Maimone – Dumbolone, Milazzo Gaetano Lo Bue – Non solo Pizza, San Giovanni Gemini Veronica Milone – Pizza and Beer, Giarre Giuseppe Pungello – Pizzeria al Ritrovo, Melilli Ignazio Motisi – Pizzaria Sapori del Sud, Bassano del Grappa Roberto Chiarolanza – Casa Chiarolanza, S. Marzano sul Sarno Giovanni Glorioso – Fermento, Palermo Mario Di Carlo – La Dolcevita, Palermo Marco Faraone – Non solo Pizza, Mussomeli Francesco Morici – Pizzottando, Palermo Per ogni tappa saranno decretati vincitori i 3 pizzaioli con il punteggio più alto ed in caso di ex aequo la scelta del vincitore sarà affidata al Presidente di Giuria. I più talentuosi di ogni tappa del Tour entreranno di diritto in una delle Pizzeria Pop Up all’interno dell’evento La Città della Pizza – Roma in programma nel weekend da Venerdì 20 a Domenica 22 ottobre 2023. Una cavalcata di diversi mesi che, oltre a proporre un dream team di grandi pizzaioli da tutta Italia, offrirà un intenso calendario di workshop, laboratori e top tasting.