Ph Antonio Parrinello

Catania- Il Mito greco delle Amazzoni, donne libere e guerriere che rinunciavano ad avere una vita familiare ponendosi come antitesi del patriarcato che caratterizzava la società greca, per la prima volta in assoluto viene raccontato a teatro dalla Poetica Produzioni, ribattezzata dalla stampa come la Piccola Broadway sotto il vulcano, nell’avvincente ed emozionante Kolossal “La città della Amazzoni- Opera musical” in scena al teatro Ambasciatori fino a domenica 11 maggio.

Due atti intensi che pongono l’attenzione, soprattutto in questo particolare momento storico, alla costruzione di un mondo diverso e possibile, un mondo in cui uomini e donne vivono in armonia e rispetto reciproco dove è fondamentale dare alla donna il giusto ruolo sociale.

La storia originale diretta abilmente dal nuovo re del musical siciliano Alessandro Incognito, protagonista sulla scena nei panni di Laiol figlio del Re del Popolo del Mare, vede la consulenza scientifica del grecista Paolo Cipolla dell’Università di Catania e della professoressa Monica Centanni dell’Iuav di Venezia e dell’Università di Catania e la sceneggiatura originale di Andrea Tomaselli, autore anche delle liriche, le musiche inedite di Franco Lazzaro e Airam, e le coreografie di Erika Spagnolo. Non è solo la storia d’amore e guerra tra Atandra, la regina della guerra della città delle amazzoni, interpretata da una superlativa Laura Sfilio che ricorda per bravura e pathos Katherine Hepburn in Antiope, e l’innovatore Laiol che va contro le idee misogine del padre Re Cliomene, interpretato da un sempre bravo Carmelo Gerbaro, ma è l’incontro di arte in musica dedicato alle donne e al loro coraggio di emanciparsi da una cultura patriarcale. È l’espressione delle diverse facce dell’amore come quello tra genitori e figli e tra fratelli ma è anche amicizia che sfocia in amore come quello della regina della Pace, interpretata da Cristina Litrico, per Atandra. Un’opera ricca di colpi di scena premiata dalla gremita platea dell’Ambasciatori con fragorosi applausi e standing ovation finale, sin dall’ingresso in teatro.

Un musical dall’alto valore artistico, che si avvale della direzione del coro di Lilla Costarelli, dei costumi di Rosy Bellomia e della Bottega Fantastica di Daniele Barbera per la colossale scenografia mobile, diversa per ogni scena che con l’aiuto del videomapping di Andrea Ardizzone ricrea i momenti epici della guerra o dell’amore tra i due protagonisti con estrema veridicità.

L’intera messa in scena resa viva e vibrante dalle attrici Francesca Pulvirenti, intensa e magnetica nel ruolo di Krina l’invidiosa e cattiva sorella di Atandra, Ornella Foti, Antonella Leotta, Giulia Fassari, Grace Previti, Roberta Adelini, Noemi Carpinato, Roberta Spampinato, Alba Donsì, Giordana Vitaliti, Giuliana Giammona, Giorgia Morana, Elisa Laudani, Gabriella Caruso, Giada Minissale, Martina Calcagno, Alberto Abbadessa, Adriano Fichera, Alessandro Chiaramonte, Daniele Caruso e Fausto Monteforte è tutta siciliana ed è pronta sin dal giorno del debutto a superare i confini dell’isola e far conoscere il talento dei nostri artisti in tutta Italia da platee sempre più numerose.

