In programma sabato 8 febbraio 2025, con inizio alle 9:30, nell’aula consiliare del Comune di Canicattini Bagni in via Principessa Iolanda 51, l’incontro formativo per educatori e insegnanti 0-6 anni “La continuità didattica ed educativa” organizzato dall’impresa sociale Passwork ETS insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia della Sicilia e all’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni.

L’importante appuntamento, moderato dalla Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Canicattini Bagni, Paola Cappè, sarà aperto dai saluti del Sindaco Paolo Amenta, della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” della città, Clorinda Coppa, e dal Presidente di Passwork ETS, Sebino Scaglione.





Due i principali interventi formativi previsti dal programma:

– “Continuità educativa 0-6 anni: strategie e pratiche per una continuità educativa efficace”, con Giusi Messina, educatrice, pedagogista, formatrice e referente del Gruppo territoriale Nidi e infanzia – Sicilia;

– Coffee Break

– “Ruolo degli educatori e degli insegnanti nella continuità educativa: esperienze e buone prati-che a confronto”, con Beatrice Saladino, educatrice, pedagogista, formatrice e membro del Gruppo territoriale Nidi e infanzia – Sicilia.

– 12:00 Dibattito e confronto

L’incontro, per cui sono in corso le iscrizioni, principalmente indirizzato a professionisti dell’educazione, insegnanti ed educatori, è comunque aperto a chiunque creda che la crescita dei più piccoli sia una responsabilità collettiva.





Un’opportunità unica per esplorare strategie e pratiche innovative volte a favorire una transizione a favorire una transizione fluida e coerente tra nidi e scuole dell’infanzia, garantendo ad ogni bambino e bambina un percorso di crescita armonioso.

L’appuntamento in programma al Comune di Canicattini Bagni rappresenta, altresì, anche un mo-mento di formazione prezioso per tutti gli operatori del settore, con effetti concreti sulla qualità dei Servizi Educativi e Scolastici, oltre a coinvolgere tutta la comunità nel comune impegno per il be-nessere e lo sviluppo dei più piccoli.

Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Comune di Canicattini Bagni www.comune.canicattinibagni.sr.it tel.0931946573

Passwork ETS www.passwork.org tel. 3294493401

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

