Un’opera proveniente da Catania, realizzata dagli studenti del liceo artistico Emilio Greco; un’altra proveniente da Messina, dal liceo artistico “Giuseppe Seguenza”. Sono due le opere di studenti siciliani che saranno presenti da oggi alla mostra di Viaggiarte, la rassegna di opere degli studenti, italiani e stranieri, che hanno partecipato un anno fa alla quinta edizione della “Biennale nazionale dei Licei artistici”. Le opere della Biennale viaggiano ora alla volta di altre città italiane. Da oggi fino al 25 ottobre si terrà a Roma l’esposizione straordinaria presso la Casa del Municipio IV di Roma Capitale – Villa Ipazia di Alessandria, in via Rousseau 90. Il vernissage è in programma alle ore 11. La mostra resterà aperta fino al 25 ottobre 2025, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.



La Biennale dei Licei Artistici” è promossa e finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, realizzata dall’Associazione Amici della Biennale (A.Bi.Li.Art), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt).

Il progetto Biennale prevede l’azione ViaggiArte, grazie alla quale una selezione di opere degli studenti e studentesse partecipanti alla V Edizione della Mostra – Concorso, dal tema “Il Sogno”, viene ospitata in sedi adeguate all’iniziativa.

La mostra realizzata nella “Casa del Municipio IV di Roma Capitale – Ipazia di Alessandria”, comprende 61 opere, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica dagli studenti e dalle studentesse dei licei artistici italiani. Sono presenti anche undici opere di licei europei e asiatici, realizzate dagli studenti di Arabia Saudita, Cina, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Russia, Spagna, Ungheria.



Dopo la prima esposizione a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, la seconda tappa di ViaggiArte è stata a Perugia dall’ 8 al 15 giugno 2025 presso la Loggia dei Lanari e successivamente a Spoleto nel Chiostro del Liceo Artistico “Leoncillo Leonardi” dal 27 giugno al 13 luglio 2025. Prima della fine dell’anno, le opere intraprenderanno il loro ultimo viaggio del 2025 verso Volterra, ospitate nella Pinacoteca del Comune della città dal 6 al 29 novembre. Altre tappe sono previste nel 2026.



“ViaggiArte è un “viaggio nell’arte” – spiega Mariagrazia Dardanelli, Presidente dell’associazione Abiliart – un viaggio nell’arte che assume, grazie a questa iniziativa, il connotato di scambio di poetica, di cifre stilistiche, di tecnica, ma soprattutto di idee. Speriamo di incontrarvi lungo il cammino”.

“Questa mostra comunica un messaggio potente: l’arte può e deve essere strumento di educazione, di inclusione, di memoria. Non è un caso che la prima esposizione sia stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’arte, in questo contesto, diventa voce, denuncia, speranza” aggiunge l’assessora alla Scuola e alle Politiche Sociali del IV Municipio Annarita Leobruni.

“È con grande orgoglio che oggi accogliamo la mostra ViaggiArte a Roma, parte integrante della V Edizione della Biennale dei Licei Artistici. Ringrazio l’associazione A.Bi. Li.Art, i docenti, gli studenti e le studentesse che hanno reso possibile questo percorso. Il Municipio IV continuerà a sostenere progetti come questo, che mettono al centro la formazione, la creatività e il protagonismo giovanile” conclude il presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti.



Luogo: casa del municipio IV – Villa Ipazia di Alessandria, viale Rousseau, 90, ROMA, ROMA, LAZIO

