Nancy – sulle punte dal ’73

La storia di un grande sogno

(Società sportiva dilettantistica a r l)

www.sullepuntedal73nancy.it



“La danza è disciplina, la danza è rigore, la danza è amore”, parole di Nancy Cannilla fondatrice del Centro Danza Nancy di via Giovanni Zappalà 49/E – via Mongerbino 11 a Palermo. Nancy Cannilla è stata un fenomeno per migliaia di bambine a partire dagli anni ’70. Il suo insegnamento è stato e continua ad essere un vero stile di vita: “spalle larghe, pancia in dentro, petto in fuori, piedi uniti e sempre sulle punte”. All’età di 3 anni scopre la danza grazie alla madre Milena Covello, pianista e concertista che accompagna al piano un insegnante di danza. Al Centro Danza Nancy c’è lo stesso fermento come fosse sempre il primo giorno e tutte le allieve hanno in Nancy un grande punto di riferimento con un sogno in testa sempre rosa. La passionalità di Nancy Cannilla è vita per le bambine, ogni bambinaia è sua, ed è vita che scorre da ben 52 anni. Nancy ancora oggi non demanda, è il fulcro delle sue bambine, tantissime, tutte riconoscibili, tutte apostrofate con un vezzo materno. Oggi è presente anche il figlio, Francesco D’Antoni, event coordinator e innovazione manageriale al Centro della madre.



Nancy Cannilla è stata vincitrice di “Grandi donne siciliane 2017” aggiudicandosi il primo posto come miglior imprenditrice di un grande centro di danza storico.



Evento Spettacolo Centro Danza Nancy

“La Danza, essenza di emozioni”

Teatro di Verdura

10 Luglio 2025 – ore 20.30



Il Centro Danza Nancy – sulle punte dal ’73

e’ una realtà che da oltre 50 anni forma giovani talenti nel mondo della danza, con passione, dedizione e amore per questa meravigliosa arte.



Una serata che celebra la danza come essenza di emozioni, un viaggio tra tecnica, eleganza e cuore. Sul palco si esibiranno tutti gli allievi del Centro Danza Nancy, portando in scena il frutto di due anni di impegno e sogni condivisi. Ogni coreografia è un racconto, ogni passo un’emozione da vivere insieme.



Ospiti d’onore saranno vere eccellenze del panorama artistico italiano:



– Luciano Cannito, coreografo, regista, direttore artistico italiano, Presidente del Teatro Nazionale della città di Napoli.

– Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo.

– Alessandro Macario, ballerino.

– Ambeta Toromani, ballerina e insegnante di danza albanese e prima ballerina di numerosi teatri internazionali e italiani.

– Francesco Mariottini, ballerino danza moderna.

– Giulia Pauselli, ballerina e coreografa italiana.

– Daniele Doria, vincitore dell’edizione 2024-2025 di “Amici”.



La loro presenza arricchisce questo evento di prestigio, offrendo un ulteriore fonte di ispirazione per i giovani danzatori del Centro.



Ingresso con invito da ritirare presso la sede del Centro Danza Nancy.





Luogo: Teatro di Verdura

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.