Alla presenza dell’ Assessore al comune di Catania, Marletta, del Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino e del Segretario Provinciale della DC etnea, Piero Lipera, si è ufficializzata la lista della DC che concorrerà alle prossime elezioni Amministrative nel Comune di Palagonia.





“È tempo di chiarezza e di coraggio in quel di Palagonia”, dichiara l’avv. Piero Lipera, Segretario Provinciale DC, che prosegue: “Il comune, più volte sciolto per infiltrazioni mafiose merita che la politica, ci metta la faccia con uomini e simboli, assumendo le proprie responsabilità sulla scelta della futura classe dirigente locale. Siamo fiduciosi che la nostra lista contribuirà ad un vero e trasparente rinnovamento, unicamente mirato al bene della comunità palagonese, centro economico e agrumicolo di primissima rilevanza dell’intero comprensorio calatino”.





Il candidato Sindaco della DC, Alessandro Carmelo Gueli, manifesta la propria soddisfazione: “Sono orgogliosamente un figlio di Palagonia. Amo questa terra, la conosco bene, ci sono cresciuto ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco: desidero rappresentare il cambiamento, il vero cambio di passo di cui la nostra comunità ha urgente bisogno. Con il simbolo della Democrazia Cristiana e i valori che mi porto dietro dalla mia esperienza professionale — disciplina, senso del dovere, spirito di servizio — intendo restituire dignità, trasparenza e speranza a un Comune piegato dal dissesto e segnato da anni difficili. Porteremo un’energia propositiva in ogni angolo dell’amministrazione. Un’energia nuova, fatta di impegno concreto, ascolto reale e attenzione per le famiglie e i giovani. Perché non è accettabile che i nostri ragazzi debbano lasciare Palagonia per costruirsi un futuro, né che chi resta debba piegarsi a logiche figlie di altro: del silenzio, della rassegnazione o peggio. Il mio impegno sarà totale per rimettere ordine nelle finanze, riportare efficienza nei servizi, valorizzare il territorio attraverso ambiente, turismo, agricoltura e artigianato. Ma soprattutto per restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e la libertà di scegliere. Avvieremo una macchina amministrativa capace di intercettare e utilizzare con competenza i fondi europei, regionali e statali, oggi più che mai decisivi per il rilancio di Palagonia. I fondi ci sono, ma servono visione, capacità tecnica e determinazione per accedervi e trasformarli in progetti concreti e sviluppo reale. Palagonia ha bisogno di ripartire. E io sono pronto a metterci tutto me stesso”.





Di seguito la lista della DC presentata a Palagonia:

Federica BLANDINI,

Mario CAMPISI,

Maria Grazia CUCUZZA,

Mario D’AVIRI,

Giovanni FAGONE detto Maradona,

Angela FIORENZA,

Antonino GIUSTINO detto Nino,

Tommaso GUELI,

Anna Beatrice MAZZARELLA,

Gabriele MAZZOTTA,

Valentina SAMBASILE,

Giovanni SCUDERI,

Vincenzo SIPALA detto Enzo,

Carmelo VERONICA,

Celestina ROBERTO,

Antonia Concetta MALERBA.

Luogo: Comune, PALAGONIA, CATANIA, SICILIA

