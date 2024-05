Nuovo incarico per il dimissionario Coordinatore Cittadino giarrese dott. Nicola Gangemi, che con l’avallo del Segretario Nazionale Totò Cuffaro è stato nominato dal Segretario provinciale della Democrazia Cristana di Catania, Avv. Piero Lipera, Coordinatore del Collegio Jonico del comprensorio dei Comuni di Giarre, Riposto e Mascali.

Il dott. Nicola Gangemi, importante esponente attivo della formazione e delle economie sin dagli anni ’70, e affermatosi negli anni 2000 tra i più importanti Revisori dei Conti, già Consigliere Comunale, Assessore e Vice Sindaco del comune di Mascali negli anni ’90, torna nelle vesti di Assessore negli anni 2000 presso il Comune di Giarre.

Il Segretario Provinciale Avv. Piero Lipera così commenta la nomina del Gangemi: “All’amico Nicola Gangemi nell’ottica di una completa organizzazione del partito nella provincia etnea, in virtù della Sua preziosa esperienza umana, politica e professionale, ho chiesto di assumere anche il provvisorio incarico di coordinatore provinciale del comprensorio in cui rientrano i comuni di Giarre, Riposto e Mascali. Ciò perché sono certo che della sua esperta saggezza che sarà di particolare aiuto per la comunità Democratico Cristiana di quei comuni che, quanto prima, dovranno celebrare i relativi congressi comunali per così eleggere la classe dirigente locale e porre in essere tute le iniziative necessarie per perseguire il bene comune.”

Lipera ha pure presenziato alla nascita del nuovo Direttivo della Democrazia Cristiana di Giarre, cui Presidente è lo stesso Gangemi, Segretario l’Avv. Michele Di Natale e Vice Segretari l’ Avv. Elvira Piacenti e il Dot. Giuseppe Garozzo. Come suo stile, il Segretario provinciale ha onorato anche tutti i componenti della Direzione dal responsabile amministrativo Dott. Rapisarda Giuseppe alla dott.ssa Gangemi Giovanna, dall’ Ing. Vitale Dario al responsabile del mondo giovanile Sig. Catanzaro Andrea per chiudere con il responsabile dei rapporti con il mondo imprenditoriale Dott. Mangano Vincenzo e con il Dott. Russo Roberto.

