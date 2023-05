La Democrazia Cristiana presente al congresso nazionale di “Noi Moderati”. Questa mattina, a Roma, l’europarlamentare Francesca Donato ha partecipato all’incontro, in qualità di vicepresidente della Dc, raccogliendo così l’invito da parte del partito di Maurizio Lupi.

“La Dc così come Noi Moderati ha un obiettivo: costruire un centro che prediliga la politica ragionata e di giustizia che sappia trovare un punto di equilibrio fra poli estremi opposti, rappresentando la volontà dei cittadini oggi privi di un vero riferimento politico – dichiara l’europarlamentare Donato -. I due partiti, entrambi moderati e di ispirazione cristiana, non potranno che fare un percorso di strada comune per raggiungere obiettivi comuni. A Catania, ad esempio, proprio in virtù dei valori comuni e di un comune pensiero moderato, abbiamo presentato insieme la lista Noi Moderati – Democrazia Cristiana. Vogliamo un Paese dove i nostri figli e i nostri nipoti possano vivere in un sistema politico democratico e popolare, che abbia alla base valori e garantisca diritti, giustizia, e libertà”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.