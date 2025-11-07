La comunità di San Martino delle Scale si prepara a celebrare anche quest’anno la Festa di San Martino, una delle ricorrenze più attese e sentite del territorio monrealese.

Dal 4 all’11 novembre 2025, la Basilica Giubilare e i luoghi simbolo della borgata accoglieranno una settimana di appuntamenti religiosi, culturali e solidali, all’insegna del tema “Dona anche tu la Speranza”.

La festa, organizzata dalla Parrocchia di San Martino delle Scale, dal Comitato “I Figli di San Benedetto”, dalla Pro Loco di San Martino delle Scale e dall’Associazione “Il Mantello”, affonda le sue radici nella tradizione benedettina e nel profondo legame tra il Santo e la comunità.

Vuole essere un’occasione per riscoprire il significato autentico della carità cristiana: quella che si traduce in gesti concreti, attenzione agli altri e condivisione.





La settimana di San Martino si è aperta con i più giovani come protagonisti. Sono stati infatti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra a dare avvio alle celebrazioni, con un gesto simbolico e profondamente educativo: la consegna del mantello di San Martino, da loro stessi realizzato. Un modo per ricordare il celebre gesto del Santo che, tagliando il proprio mantello in due, seppe donare calore e speranza a un uomo bisognoso.

La riflessione è proseguita con un incontro dedicato alla solidarietà verso i malati e le persone fragili, guidato dall’assistente sociale Marchese Dominique, che ha il tema delle cure palliative come espressione della speranza che nasce dalla vicinanza e dalla cura.





Nei prossimi giorni, la comunità sarà invitata alla preghiera e alla condivisione attraverso momenti di adorazione eucaristica, animati dalla corale Giovani di Sant’Alberto Magno, e la “II Edizione di Belle Azioni di Solidarietà”, un’iniziativa che riunisce associazioni e cittadini per valorizzare le esperienze di altruismo quotidiano.

Il fine settimana rappresenterà il cuore pulsante della festa. Domenica 9 novembre si terranno la Santa Messa parrocchiale e il Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale, seguiti da una serata di fraternità con giochi, musica e una cena comunitaria aperta a tutti.

Lunedì 10 e martedì 11 novembre saranno dedicati ai momenti più solenni: la celebrazione dei Vespri di San Martino di Tours, la Santa Messa Solenne presieduta dal R.P. Abate Vittorio Rizzone, e infine la suggestiva rievocazione storica della morte del Santo, accompagnata da una fiaccolata tra i corridoi abbaziali.





Come da tradizione, ogni celebrazione si concluderà con la degustazione del moscato e del tipico biscotto di San Martino, dolce simbolo della ricorrenza e segno di convivialità.

Durante l’intera settimana sarà attiva una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità, destinata alla Caritas, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

La Festa di San Martino 2025, promossa dalla Parrocchia di San Martino delle Scale, dal Comitato “I Figli di San Benedetto”, dalla Pro Loco di San Martino delle Scale e dall’Associazione “Il Mantello”, è quindi un appuntamento che unisce fede, cultura e solidarietà, invitando ciascuno a “donare speranza” nel proprio quotidiano, seguendo l’esempio di un santo che fece della generosità il cuore della sua vita.





PROGRAMMA COMPLETO

4 NOVEMBRE

Ore 10.00 – I ragazzi della Scuola I.C. “Margherita di Navarra” porranno sull’altare il mantello di San Martino, da loro realizzato come gesto di solidarietà.

A seguire, incontro con l’Assistente Sociale Marchese Dominique sulle cure palliative.





7 NOVEMBRE

Ore 21.00 – Basilica abbaziale: Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese, animata dalla corale Giovani di Sant’Alberto Magno (PA).

8 NOVEMBRE

Dalle ore 9.30 – “II Edizione di Belle Azioni di Solidarietà” presso la cappella di Santa Scolastica a Piano Geli.





9 NOVEMBRE

Ore 10.00 – Santa Messa parrocchiale.

Ore 11.30 – Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo emerito di Monreale.

Dalle ore 19.00 – Serata comunitaria con giochi, animazione e cena presso il salone parrocchiale.

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 389 983 4779 – 366 267 8141.





10 NOVEMBRE

Ore 19.00 – Primi Vespri della Solennità di San Martino di Tours.

11 NOVEMBRE

Ore 18.00 – Secondi Vespri e Santa Messa Solenne presieduta dal R.P. Abate Vittorio Rizzone.

Ore 21.00 – Tradizionale rievocazione storica della morte di San Martino e fiaccolata tra i corridoi abbaziali.

Con gemellaggio con la Parrocchia di Sant’Alberto Magno (PA).

