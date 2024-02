Cambia la data di apertura della Fiera Campionaria del Mediterraneo. L’inaugurazione si terrà il 20 aprile e la Fiera sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio. Nonostante le date fossero già state comunicate ,perché pubblicate sul sito del Comune di Palermo, al titolare di Mediexpo, Massimiliano Mazzara, è stato chiesto di anticipare l’apertura della 69° Campionaria perché a maggio il grande centro fieristico di Palermo chiuderà i battenti fino ad ottobre per importanti lavori di ristrutturazione.



Come spiega l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, i lavori permetteranno di dare un nuovo look alla Fiera del Mediterraneo. “Questi lavori sono previsti dall’accordo quadro per tre milioni – dice l’assessore – e permetteranno di rifare gli ingressi, il sistema di videosorveglianza, l’impianto fognario e la realizzazione di pareti che serviranno a separare i padiglioni aperti e funzionanti da quelli in disuso. Da ottobre in poi farà seguito la programmazione degli eventi”.

Per info Mediexpo tel. 3315895050 – 0923.1963834

email info@mediexpo.it





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA

