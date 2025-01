Palermo 21 gennaio 2025 – La Fillea Cgil Palermo al lavoro per la costituzione di un’associazione delle vittime sul lavoro edile. Il segretario generale Piero Ceraulo ha invitato i parenti delle vittime a un incontro nella sede del sindacato degli edili per lanciare la proposta.



Erano presenti i familiari degli operai morti nella strage di Casteldaccia e Monica Garofalo, la vedova di Giovanni Gnoffo, l’operaio deceduto a Palermo nel cantiere per la costruzione di una nuova sede della Lidl, in via Regione siciliana.

L’idea è di trasformare il comitato delle vittime, di cui è presidente Monica Gnoffo, in un’associazione in grado di portare avanti i temi legati alla sicurezza e dare tutela legale, psicologia ed economica ai familiari. La costituzione dell’associazione avverrà in tempi brevi, per partire nel mese di febbraio con la presentazione.

“Attraverso l’associazione lanceremo anche la proposta di una legge nazionale per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, con elementi sanzionatori, che possa scuotere chi ha la responsabilità degli appalti. E chiederemo delle modifiche alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza – spiega il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – Avvieremo al più presto la raccolta di firme. Naturalmente chiederemo a Cisl e Uil di far parte dell’associazione e come sindacati ribadiremo la richiesta di incrementare il numero di ispettori. In questo saranno coinvolti anche i familiari che, con i titoli di studio in loro possesso, contano di poter intraprendere il percorso per diventare ispettori del lavoro”.

“Inviteremo a far parte dell’associazione tutti i parenti delle vittime del lavoro in edilizia che vorranno partecipare – conclude Ceraulo – Perché la prima esigenza è offrire delle tutele a chi ha avuto un marito, un padre, un figlio, un fratello vittima di un settore che registra troppi morti e infortuni sul lavoro. Il senso è fare crescere la consapevolezza e allargare l’associazione per mettere in campo iniziative”.

Domani alle 14.30 il segretario della Fillea di Palermo sarà ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, presieduta dalla deputata Chiara Gribaudo, che da un paio di mesi ha in corso le audizioni per fare luce sulle ultime stragi sul lavoro in Italia, da Casteldaccia, a Brandizzo, Firenze e Frosinone. Oltre a Ceraulo, saranno ascoltati la Cgil, con il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino, la Cisl e la Uil.





