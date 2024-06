“Beaucoup d’biff” è il nuovo singolo del rapper palermitano La Flèche, risultato di una ricerca per un nuovo sound e il modo migliore su come esprimere quanto l’artista ha da dire al suo pubblico. La canzone del giovane siciliano è disponibile a partire dal 7 giugno 2024 in tutte le principali piattaforme di streaming musicale; è contraddistinto da barre aggressive, che vantano una credibilità come pochi e mostrano la maturità di La Flèche in questo percorso artistico nel pieno dello sviluppo. Inoltre, nel brano è possibile ascoltare un verso con cui il rapper invita la scena rap siciliana a rimanere unita.

Per quanto concerne la freschezza del suono che mostra un nuovo lato del rapper di Southside Records è merito del lavoro di wherestheplug e WaveOff, i quali hanno lavorato alla produzione di “Beaucoup d’biff”. La Flèche esce con il nuovo singolo dopo aver pubblicato “Restano poveri” nel mese di aprile e in questo periodo fino ad oggi ha partecipato ad alcuni eventi live che gli hanno permesso di allargare sempre di più il suo bagaglio d’esperienza.

Biografia di La Flèche

La Flèche nasce a Palermo nel 2001 e cresce allo Sperone, quartiere situato nella periferia della città e che vive di pregiudizi per l’attenzione delle cronache che purtroppo lo riguardano.

Il giovane rapper palermitano con la sua musica e la sua capacità di scrittura riesce a darne un quadro sincero, privo di ipocrisie e forzature. La quotidianità del quartiere, passata e presente, nuda e cruda qual è. La Flèche è un artista prolifico, con Southside Records fin dalle origini, vanta anche un’importante esperienza con le esibizioni dal vivo nonostante la giovane età.

Apre il suo 2024 con “Restano poveri”, uscita il 26 aprile, e il 7 giugno torna con “Beaucoup d’biff”, un lavoro dove è possibile sentire una nuova versione del rapper di Palermo.

