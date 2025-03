Il panorama urban italiano è pronto per una nuova scossa: La Flèche lancia “UOMINI D’ONORE”, il suo nuovo singolo prodotto da Wave Off & wherestheplug per Southside Records. Il brano sarà disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e promette di lasciare il segno con il suo mix di sonorità moderne e testi crudi, diretti e incisivi.







Con un background segnato dalle difficoltà della strada, La Flèche racconta storie autentiche, portando nella sua musica una narrazione intensa e priva di filtri. “UOMINI D’ONORE” è una celebrazione della lealtà e dell’ambizione, due valori fondamentali nel mondo urban. Il singolo non è solo un pezzo musicale, ma un manifesto di chi lotta per emergere restando fedele alle proprie radici.





Un sound potente e un testo che lascia il segno

Prodotto da due nomi di spicco della scena urban italiana, Wave Off & wherestheplug, il brano si distingue per un beat ipnotico e sonorità potenti, capaci di fondere il rap più tradizionale con influenze elettroniche e trap contemporanea. Il ritornello omaggia i colori del Palermo Calcio – rosa e nero – rappresentando il legame tra la strada e il sogno del successo:

“Rosa Nero hash euro

Faccio affari con il ghetto e con le major

Cross Gs t-max nero

Uomini d’onore si guadagnò rispetto”





“UOMINI D’ONORE” è il punto di incontro tra un passato difficile e una volontà incrollabile di farcela. La Flèche racconta la lotta quotidiana di chi vuole trasformare le difficoltà in forza, senza mai dimenticare le proprie radici.





La Flèche e il team dietro il progetto

La Flèche è una delle promesse più brillanti della scena urban italiana. Cresciuto in un contesto complesso, ha saputo tradurre le sue esperienze in musica, conquistando un pubblico sempre più ampio grazie alla sua autenticità e al suo stile tagliente.





Wave Off, producer e sound designer, è noto per la sua capacità di creare atmosfere cupe e melodie incisive, mentre wherestheplug, con un background ricco di collaborazioni, ha contribuito a dare al pezzo una struttura ritmica travolgente.

Il brano è distribuito da ADA (Warner Music Italy) e rappresenta una delle uscite più attese per Southside Records, un’etichetta indipendente che punta a valorizzare talenti emergenti con uno stile moderno e internazionale.

“UOMINI D’ONORE” sarà disponibile dal 21 marzo 2025 su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le principali piattaforme di streaming.

PALERMO, SICILIA

