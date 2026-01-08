Venerdì 9 gennaio, alle ore 11:15, presso il bookshop del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO), ente impegnato a promuovere la ricerca scientifica in ambito radioterapico e a migliorare l’assistenza delle persone colpite da tumore.

A presiedere l’incontro interverrà il professor Stefano Pergolizzi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia del Policlinico di Messina e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) e, in qualità di referente per la FRO, il professor Lorenzo Livi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia dell’AOU Careggi di Firenze.





Da oltre trent’anni, la Fondazione Radioterapia Oncologica è in prima linea a fianco dei pazienti oncologici per rendere il loro percorso di cura più confortevole e accogliente, sostenendo al tempo stesso la ricerca clinica nel campo della radioterapia, un pilastro della terapia oncologica di cui si parla sempre troppo poco, pur essendo spesso indispensabile – e talvolta risolutivo – per molti tipi di tumore.





La presentazione ufficiale della FRO alla città si terrà in occasione della prima delle tre giornate di “Rumori fuori scena”, spettacolo ospitato al Teatro Vittorio Emanuele: in concomitanza con i tre appuntamenti è previsto un banchetto informativo, a disposizione dei cittadini, con materiali dedicati alla Fondazione e alle sue attività.





L’iniziativa vuole essere un momento di dialogo tra mondo clinico e comunità, con l’obiettivo di rafforzare l’informazione e la consapevolezza sul ruolo della radioterapia oncologica all’interno del percorso terapeutico delle persone con tumore.



Luogo: Teatro Vittorio Emanuele di Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA

