Mercoledì 7 maggio 2025, dalle ore 9.00 alle 13.30, l’Aula Magna dell’Università LUMSA di Palermo ospiterà il convegno “La forza di dire no: la libertà inizia dalla scelta”, promosso da FUCI Palermo e rivolto a studenti, operatori sociali, istituzioni e cittadinanza.

L’incontro nasce in risposta a una realtà sempre più preoccupante: Palermo è oggi attraversata da un’emergenza legata al consumo di crack, una droga economica, facile da reperire e ad altissimo potenziale di dipendenza, soprattutto tra i giovani. Quartieri come Ballarò, Sperone, Albergheria e Borgo Vecchio sono diventati luoghi in cui la diffusione della sostanza si intreccia con disagio sociale, devianza minorile e assenza di alternative.

L’obiettivo del convegno è affrontare il tema della dipendenza da un punto di vista multidisciplinare, chiamando a raccolta voci del mondo universitario, sanitario, giudiziario e associativo.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore Francesco Bonini, del Direttore del Dipartimento LUMSA Palermo Giampaolo Frezza, dell’Assessore regionale Alessandro Aricò, della Garante per l’Infanzia Giovanna Perricone e del Direttore Generale ARNAS Walter Messina, prenderanno la parola numerosi esperti.

Tra questi, lo psichiatra Daniele La Barbera parlerà del rapporto tra individuo e società nelle dinamiche della dipendenza; il giurista Antonio Mangione affronterà il tema della politica criminale; la sociologa Cinzia Mantegna evidenzierà il ruolo del servizio sociale; Biagio Sciortino racconterà l’esperienza delle comunità terapeutiche; Alessandro Pulvirenti illustrerà gli strumenti del diritto penale; il medico Elisabetta Scirè chiuderà con una riflessione sulla cultura della vita e del dono.

Particolare attenzione sarà dedicata alla situazione locale grazie all’intervento di Francesco Zavatteri, presidente dell’associazione “La casa di Giulio”, impegnata nel contrasto alla diffusione del crack a Palermo.

A introdurre e moderare i lavori sarà il prof. Giuseppe Mannino, docente di Psicopatologia clinica alla LUMSA, con un intervento su neuroscienze e psicoanalisi.

Il convegno prevede anche la lettura della Lettera di un giovane, a cura di Carola Pace e Mattia Zoncu, per dare voce diretta a chi vive o ha vissuto il dramma della dipendenza.

L’ingresso è libero. Per gli studenti LUMSA è previsto il riconoscimento di 2 CFU extracurriculari.

