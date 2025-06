LA “GANCIA” DI PALERMO RINASCE

Un Tesoro Ritrovato: La Gancia Rivive con Tecnologie Innovative e un futuro Restauro della Cripta della “Buca della Salvezza”

PALERMO, giugno 2025 – La storica Chiesa di Santa Maria degli Angeli, conosciuta come la “Gancia”, annuncia il progetto di valorizzazione e accessibilità che culminerà con l’inedito restauro della Cripta della “buca della salvezza”.

Il progetto “La Gancia” sarà presentato al pubblico giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.30, nei locali della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Via Alloro 6, Palermo.

Questo significativo intervento supportato da Fra Loris D’Alessandro, Rettore della Chiesa e cappellano del carcere Pagliarelli, e dai Frati Minori Francescani di Palermo, è frutto di una preziosa collaborazione tra il prof. Giuseppe Inguì e il Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Palermo, la Fondazione Salvare Palermo, South Digital Art e PAD Art District s.r.l.

L’iniziativa mira a riqualificare e valorizzare l’intero complesso monumentale, rendendolo un hub culturale unico aperto all’arte contemporanea e accessibile attraverso: audioguide multilingue e nuovi studi storico artistici; tour virtuali; visite guidate e la digitalizzazione di opere in 3D, con la particolare attrattiva dei restauri a vista che permetteranno al pubblico di assistere in tempo reale al processo conservativo.

La Gancia è anche un laboratorio vivente, dove si attende la nascita di un’innovativa Scuola per le nuove Tecnologie per la Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Il cuore di questo progetto è l’eccezionale futuro restauro della Cripta della “buca della salvezza”, che per la prima volta nella storia sarà resa accessibile al pubblico. Questo luogo, intriso di storia, è legato ai moti risorgimentali garibaldini del 1860, quando due patrioti, fingendosi morti tra i cadaveri, diedero il via all’insurrezione anti-borbonica che segnò la fine del Regno delle Due Sicilie e la nascita dell’Italia unita.

Oltre alla Cripta, i visitatori potranno ammirare la Chiesa con le sepolture degli inquisitori spagnoli, il raro soffitto ligneo, il pulpito di Antonello Gagini, pezzi unici come il Monachino di Giacomo Serpotta e l’Organo di Raffaele La Valle, oltre a tele di maestri come Pietro Novelli, Vincenzo da Pavia e Antonello Crescenzio. La reliquia veneratissima del “Bambinello della Gancia” e tanto altro. Il Convento, il cortile con l’imponente affresco co dei Minori Osservanti e l’Archivio di Stato, custode di documenti di inestimabile valore come il Mandato di Adelasia del Vasto del 1109, completano un patrimonio di inestimabile valore storico e artistico.

La Gancia di oggi risponde ad un’offerta culturale completa. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno gratuito di diverse figure professionali, sostenute dall’energia e dal carisma di Fra Loris D’Alessandro.

La Gancia, grazie a Frate Loris D’Alessandro, è un luogo attivo su più fronti, non solo attento all’arte ma anche all’accoglienza. Il convento, infatti, ospita generosamente detenute senza dimora del carcere Pagliarelli di Palermo e provenienti da ogni parte del mondo, restituendo alla Chiesa la sua antica vocazione di accoglienza e soccorso, dopo oltre 600 anni.

Invitiamo la stampa e il pubblico a partecipare a questo evento unico per scoprire come la Gancia stia riscrivendo la storia della valorizzazione del patrimonio culturale, combinando tradizione e innovazione per un futuro accessibile a tutti.

Informazioni:

Presentazione progetto: Chiesa di Santa Maria degli Angeli “Gancia” di Palermo | Giovedì 5 giugno 2025 | ore 17.30

In collaborazione con: Frati Minori di Palermo; Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Palermo; la Fondazione Salvare Palermo; South Digital Art e PAD Art District s.r.l.

Visitabile: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

Dove: Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Via Alloro 6, Palermo

Contatti Stampa:

Addetta Stampa: Anastasia De Marco

Ufficio Stampa: dott.ssa Anastasia De Marco

demarcoanastasia23@gmail.com

+39 3396638202

Per ulteriori informazioni, interviste o immagini ad alta risoluzione:

demarcoanastasia23@gmail.com

southdigitalart@gmail.com

instagram.com/southdigitalart





Luogo: Chiesa di Santa Maria degli Angeli “Gancia” di Palermo, Via Alloro , 6

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.