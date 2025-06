È uno dei primi attesi eventi della stagione 2025 di piazzetta Bagnasco. Ospite di uno degli spazi più amati dai cittadini e non solo sarà la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon che, alle 18 di venerdì 6 Giugno, ci racconterà di “Macro Mafia. La multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo”, una straordinaria inchiesta su un fenomeno ancora troppo sottovalutato: il denaro del narcotraffico che compra impunità, si dota di tecnologie d’avanguardia e inquina le nostre economie.

A dialogare con lei saranno il magistrato Fabio Pilato e Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Sinossi libro

Chi sono i nuovi boss che stanno rivoluzionando la criminalità internazionale? E quali sono i clan che dominano il mercato mondiale della droga, da Napoli ad Amsterdam? Sono baroni invisibili: si incontrano nei grattacieli di Dubai per celebrare matrimoni fastosi e muovono tonnellate di stupefacenti nei porti di tutto il mondo. Gestiscono investimenti miliardari dall’insospettabile Cipro e nascondono dipinti di Van Gogh tra i condomini di Castellammare di Stabia. Sono personaggi violenti: ex eroi della guerra civile di Sarajevo, padrini che scatenano sparatorie negli incontri di boxe a Dublino e uccidono i giornalisti che parlano di loro. Ma conoscono la forza dell’innovazione, creando reti di cellulari invisibili e banche online per le criptovalute. È questa la nuova mafia, una Macro Mafia internazionale che va dal Sudamerica all’Italia, dall’Olanda agli Emirati, dall’Irlanda all’ex Jugoslavia. Con documenti inediti e storie raccolte sul campo, incontri ravvicinati con i boss e conversazioni riservate con i detective in prima linea, Floriana Bulfon, una delle più autorevoli giornaliste d’inchiesta italiane, rivela per la prima volta in questo libro l’alleanza dei clan che si sta trasformando in una vera e propria corporazione multinazionale, cresciuta sfruttando i punti deboli del mondo globalizzato e contro cui gli investigatori internazionali, dall’FBI alle polizie europee, hanno scatenato una caccia anch’essa globale. Un’inchiesta in presa diretta che ci conduce al cuore del nuovo super cartello criminale, una “caccia ai boss” che apre uno squarcio inedito sul vero volto della mafia contemporanea.

Floriana Bulfon

Giornalista d’inchiesta freelance, scrive per “la Repubblica”, è inviata per la Rai e collabora con varie testate straniere. Si occupa di criminalità organizzata, terrorismo internazionale e cybersecurity. Tra le sue opere: Grande Raccordo Criminale (2014), il libro che ha descritto in anticipo l’infiltrazione della mafia a Roma, Casamonica. La storia segreta (BUR 2019) e i documentari Invisibili (2016) e Vite sospese (2017), promossi da Unicef, e Irriducibile – L’ultimo giorno di Diablo (2021). Per la sua attività ha subito minacce ed è sottoposta a misure di protezione. Ha anche ricevuto numerosi premi per il coraggio nell’indagare le più nascoste realtà criminali.





