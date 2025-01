Il Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Rugby esprime grande soddisfazione per la convocazione della giovane atleta Chiara Silvana Ryan al raduno della Nazionale Under 18 che si terrà a Rimini dal 24 al 26 gennaio 2025.

Chiara, nata il 17 febbraio 2007 ad Auckland, Nuova Zelanda, vanta una storia familiare ricca di tradizione rugbistica. Figlia di Bevan Patrick Ryan e Giuliana Campanella, suo nonno, Patrick John Ryan, ha indossato la maglia degli All Blacks negli anni ‘80. Alta 170 cm e con un peso di 70 kg, Chiara è un concentrato di determinazione e talento. A soli 3 anni ha iniziato a giocare a rugby ad Auckland, insieme al fratello Patrick, più grande di due anni. Trasferitasi in Sicilia in tenera età, ha continuato il suo percorso rugbistico con passione e dedizione, allenandosi spesso con squadre maschili per sopperire alla mancanza di una squadra femminile locale. A 5 anni ha giocato con categorie superiori alla sua età, dimostrando una grinta e una maturità fuori dal comune. La competizione con il fratello è stata uno stimolo costante che le ha permesso di crescere, anche quando le difficoltà logistiche e organizzative avrebbero potuto rappresentare un ostacolo. Negli anni, Chiara ha seguito il percorso regionale, partecipando attivamente a tutte le attività promosse dal Comitato Siciliano e dall’Area Sud della FIR per le categorie Under 18.





Attualmente tesserata con il Messina Rugby, Chiara è stata recentemente prestata all’Amatori Catania Etnea per giocare in Serie A, dove ha continuato a distinguersi per il suo talento e impegno. La convocazione al raduno della Nazionale rappresenta un riconoscimento del suo percorso e delle sue capacità tecniche e atletiche.

“È solo un raduno”, commenta con umiltà Chiara, “ma l’obiettivo è vestire la maglia azzurra. C’è ancora tanto lavoro da fare”. La sua determinazione è supportata dalla famiglia, che ha sempre creduto nel suo potenziale e nei sacrifici necessari per arrivare a certi livelli. Questo traguardo testimonia il valore del lavoro svolto sul territorio per promuovere il rugby femminile. Il talento di Chiara è un esempio e una fonte di ispirazione per le giovani rugbiste siciliane e italiane.

