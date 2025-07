Un pomeriggio dedicato alla giustizia, alla musica e al pensiero critico. Sarà quello che si animerà attorno alla presentazione del libro “Grammatica emozionale. Viaggio dentro le parole” (Luigi Pellegrino editore) di Dino Petralia, con la prefazione di Arnaldo Colasanti.

in programma alle 18.30 di martedì 9 Luglio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore, magistrato emerito, già Procuratore Generale di Reggio Calabria, componente del Csm e capo del Dap, saranno Luisa Amenta e Marco Betta.

Ancora un altro coinvolgente evento della stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Un libro sulle parole, nel proposito di renderle vive e affettive, pronte a relazionarsi a ogni fruitore, rilasciando emozioni, sollecitando e interrogando l’anima, nella convinzione di una loro fertilità passionale che l’autore coglie interpellando la propria sensibilità.

Un’opera necessariamente parziale per lo sconfinato perimetro del linguaggio; tuttavia espressiva di un campione lessicale che sorprende ed emoziona. Per la delicata galanteria verso la parola e i suoi attraenti volteggi; per l’intima conferma di una lingua dai mille colori.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

