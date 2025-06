Sabato 21 giugno, alle ore 18:30, noi della Guardia Agroforestale Italiana del distretto di Partinico – Trappeto scenderemo in piazza. Parteciperemo a una manifestazione di cruciale importanza, che si inserisce nel contesto della mobilitazione Nazionale contro il riarmo. Il nostro obiettivo è elevare un fermo e inequivocabile NO” ad ogni forma di guerra e, con particolare enfasi, al genocidio che si sta tragicamente consumando a Gaza.





Questa iniziativa non è per noi un semplice atto simbolico. Si configura come un chiaro segnale della nostra condanna delle atrocità in corso e della nostra profonda solidarietà verso le vittime innocenti di questo conflitto. Con la nostra presenza, vogliamo unire la nostra voce al coro crescente di appelli internazionali che invocano la cessazione immediata delle ostilità e l’avvio di un percorso concreto verso una pace duratura e giusta per la popolazione palestinese.





Noi della Guardia Agroforestale Italiana di Partinico-Trappeto ci sentiamo profondamente interpellati da una situazione che mina i principi fondamentali di umanità e rispetto dei diritti umani. La nostra partecipazione sottolinea l’importanza di prendere una posizione chiara e decisa di fronte a eventi che scuotono le coscienze, ribadendo il valore inalienabile della vita e la necessità di proteggere le comunità civili in ogni contesto. La manifestazione sarà per noi un’occasione per ribadire che la pace non è un’opzione, ma una necessità impellente, e che il silenzio di fronte a tali tragedie è una forma di complicità. Ci vediamo dunque sabato 21 giugno ore 18:30 presso piazzetta Danilo Dolci a Partinico.

Luogo: PIAZZETTA DANILO DOLCI , SNC, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

