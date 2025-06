Alla gara nissena, valida per la Coppa ACI Sport di zona e per la serie regionale di specialità, significativa presenza dei portacolori della scuderia presieduta da Eros Di Prima

Ben nove gli equipaggi in lizza, tra moderne e storiche





Ennesimo fronte stagionale, per l’occasione in terra natia. Si scaldano i motori in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), difatti, in vista del 23° Rally di Caltanissetta, appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona e valido altresì per il Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche, in scena nell’imminente fine settimana. La scuderia isolana onorerà l’impegno schierando al via ben nove equipaggi portacolori.

Tanto per cominciare, saranno quattro i binomi tra le “moderne”. Tra questi, da menzionare Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer EVO IX) che, con Giovanni Lo Verme alle note, vorrà puntare al bis in classe N4, dopo aver posto il sigillo al Rally dei Nebrodi ai primi del mese. Reduci da un’altrettanta proficua trasferta nel Messinese, saranno della partita, altresì, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e Marco Marin, chiamati a difendere la leadership di “R2” nella serie regionale e in piena bagarre per la medesima categoria ma in “Coppa”. Tra le Racing Start Plus, attesa per il rientro nella specialità dello “scalatore” locale Rino Giancani (Mini Cooper S), affiancato da Luigi Alesso, e per gli altri nisseni, il poliedrico Fabrizio La Rocca (Peugeot 308 GTI), navigato per la prima volta da Michele Spena, che vorranno lasciare il segno sulle strade di casa.





Passando al confronto riservato alle vetture d’antan, ovvero, il 9° Historic Rally di Caltanissetta, nel 3° Raggruppamento, riflettori puntati sul rientrante Antonio Di Lorenzo, dopo quasi tre mesi di stop. L’esperto pilota corleonese (Porsche 911 RS), sempre in coppia col fido Franco Cardella, proverà a riscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, già vinta nel 2024, così come nel 2017 e nel 2016. Ma dovrà giocarsela con l’altrettanto talentuoso compagno di squadra “GORDON” (Ford Sierra Cosworth) che, coadiuvato da Totò Cicero e galvanizzato dalla vittoria conseguita al “Nebrodi”, sarà in lizza nel 4° Raggruppamento. Analoga divisione per Gandolfo Placa (Opel Manta 400) con Sandro Failla, e per Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari. Nel 2° Raggruppamento, infine, presente Filippo Basile (Lancia Fulvia HF) che ritroverà sul sedile di destra il “patron” Eros Di Prima.

La competizione, articolata su un totale di nove prove speciali, scatterà domani (sabato 28 giugno) con la disputa delle prime tre frazioni cronometrate seguite, l’indomani, dalle sei rimanenti. A Caltanissetta, allestiti il palco di partenza (Viale della Regione) e quello d’arrivo (Corso Vittorio Emanuele). Nello stesso weekend, infine, si svolgerà altresì il 4° Slalom del Gigante, ma nel Palermitano. La gara, valevole per la Coppa 5^ zona della specialità, vedrà la partecipazione tra le “Storiche” dell’altro alfiere Salvo Battaglia, su Porsche 911 Carrera RS.





