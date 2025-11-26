I portacolori Leggio-Gurrieri (Opel Corsa GSI) attesi all’esordio del Rally Storico del Brunello, appuntamento conclusivo dell’avvincente Campionato Italiano Rally Terra Storico, in programma nel Senese

Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in vista del 5° Rally Storico del Brunello, epilogo stagionale del Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS), in programma il prossimo fine settimana. Lungo i suggestivi quanto ostici sterrati del Senese, atteso l’equipaggio portacolori composto dai siciliani Giuseppe Leggio e Saro Gurrieri che, per l’occasione, condividerà l’abitacolo dell’Opel Corsa GSI di 4° Raggruppamento. Dopo il brillante successo conseguito al titolato Rallye Elba nel settembre scorso a bordo della fida BMW 2002 TI, dunque, un duplice esordio a breve per l’affiatato binomio ragusano, tanto alla gara toscana quanto sul tipo di fondo. «In effetti, dopo aver archiviato l’impegno all’Elba, col mio “naviga” avevamo già espresso il desiderio di disputare una competizione su terra. Conciliandolo con il lavoro, siamo riusciti a concretizzarlo» – ha commentato Leggio alla vigilia – «Certo, non nutriamo chissà quali ambizioni, viste le tante incognite. L’obiettivo è, indubbiamente, quello di goderci appieno l’inedita esperienza e di giungere al traguardo. Da qui anche la scelta della vettura. Abbiamo deciso di salvaguardare la nostra BMW, lasciandola ai box, e di puntare su un mezzo che dovrebbe garantirci maggiore affidabilità. L’approccio? Cauto, indubbiamente. Lo shakedown sarà un primo step fondamentale per iniziare a prendere qualche riferimento, vedremo». Il “Brunello” entrerà nel vivo venerdì 28 novembre con la partenza dal comune di Buonconvento, seguita dalla disputa delle prime cinque prove speciali; l’indomani, invece, saranno proposte altre sette frazioni cronometrate, prima che i partecipanti salgano sul palco d’arrivo allestito presso Piazza del Popolo, a Montalcino.





