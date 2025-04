Al via il prestigioso Rally Storico Costa Smeralda, secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che segna il ritorno in gara – dopo una pausa di sei mesi – dei portacolori Cunico-Pirollo al volante della loro Porsche 911 RS, pronti a debuttare sugli affascinanti asfalti della Gallura. Tra le novità, anche l’esordio dell’inedito equipaggio siciliano formato da Palazzolo e Pernice su Opel Kadett GSI.

Il prossimo fine settimana, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà chiamata ad un altro appuntamento dall’indiscutibile fascino. Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, schiererà due equipaggi al via dell’8° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in scena lungo le suggestive strade della Gallura.

Dopo sei mesi di stop, ovvero dalla vittoria conseguita lo scorso ottobre al Sanremo Rally Storico, da registrare il rientro del plurititolato Franco Cunico atteso, di fatto, all’esordio sui selettivi asfalti sardi per quanto, in passato, abbia già solcato i leggendari sterrati di più edizioni disputatesi in versione moderna. Il pilota vicentino sarà in lizza nel 2° Raggruppamento con la Porsche 911 RS del team Guagliardo, nonché condivisa col fido Gigi Pirollo.

“Gara per me del tutto inedita e, da quanto appurato, molto lunga nel chilometraggio e decisamente ostica” – ha sottolineato Cunico alla vigilia – “Competizione che rientra nel mio programma 2025 che mi vedrà presente, altresì, al “Lana” e al “Sanremo”. Vedremo, solo in corso d’opera, se poter inserire altri eventuali impegni”.

Dopo la buona prestazione sfoggiata ai primi di marzo all’Historic Rally delle Vallate Aretine, apertura stagionale della serie tricolore di specialità, sarà della partita, altresì, Sergio Palazzolo, al volante dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento curata da Silvio Terrosi.

Per l’occasione, il gentleman driver palermitano sarà affiancato nell’abitacolo, per la prima volta, dalla concittadina Giulia Pernice. L’evento sportivo isolano, che vedrà nell’esclusiva località turistica di Porto Cervo il cuore pulsante nonché la sede delle cerimonie di partenza e d’arrivo presso il Molo Vecchio, scatterà venerdì 11 aprile con la disputa delle prime sei prove speciali seguite da altrettante l’indomani; previsti ben 142,3 chilometri di frazioni cronometrate, escludendo i trasferimenti.





