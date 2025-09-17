Nel Messinese, ben 16 gli equipaggi schierati al via dalla scuderia presieduta da Eros Di Prima, tra Coppa di zona riservata alle vetture moderne e Trofeo Rally Auto Storiche

Un impegno ricco di spunti di interesse in terra natia, il prossimo fine settimana, attenderà la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, in occasione del 10° Tindari Rally, in programma nel Messinese, schiererà al via ben 16 equipaggi portacolori, in lizza tra auto moderne e storiche. Procedendo con ordine, nel penultimo appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), riflettori puntati su Agostino Craparo (Mitsubishi Lancer Evo IX) che, in coppia col fido Giovanni Lo Verme, mirerà a calare il tris in classe N4 (dopo i successi conseguiti al Nebrodi e a Caltanissetta) per poter staccare anticipatamente il pass per l’itinerante finale nazionale di Coppa Italia, ospitata quest’anno dal “casalingo” 22° Rally Tirreno Messina di metà novembre.





Medesimo obiettivo, ovvero l’approdo alla “finalissima”, anche per Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4), con Marco Marin alle note, ma nella “R2” dove proverà a difendere, altresì, la leadership nel Campionato Siciliano Rally. Da registrare, infine, la presenza di Andrea Licata (Peugeot 208 Rally4), con Marco Zaccone, alla prima uscita targata 2025. Parecchia carne al fuoco anche nello “Historic”, dove le attenzioni saranno rivolte a Cosimo Labianca che, tornato al volante dell’Opel Kadett GTE dopo alcune esperienze con la BMW 320 e affiancato dall’esperto “DAVIS”, si giocherà il titolo assoluto nell’epilogo stagionale del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), dopo aver già centrato l’alloro nel 3° Raggruppamento, qualche mese addietro. Tra quanti, invece, potrebbero aspirare a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della selettiva gara peloritana, andrebbe menzionato, indubbiamente, il rientrante Pierluigi Fullone (BMW M3).





Il funambolico pilota madonita, navigato dal “veterano” Sandro Failla, avrà voglia di lasciare il segno. Ma, sempre nel 4° Raggruppamento, dovrà confrontarsi, altresì, con i compagni di squadra Angelo Diana (BMW M3), con Giuseppe Di Salvo nell’abitacolo, e con “Gordon” (Ford Sierra Cosworth), con Totò Cicero sul sedile di destra; nella medesima categoria, il vice-presidente del sodalizio Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) con Vincenzo Giambertoni, così come Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI) con Paola Marino, e Giovanni Bonafede (Seat Marbella) con Flavia Vizzari. Detto di Labianca, nel “Terzo” faranno capolino anche i sempre competitivi fratelli Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth. Non sarà da meno il 2° Raggruppamento che, tra gli altri, vedrà al via Salvo Battaglia (Porsche 911 Carrera RS) con Gianluca Savioli, Italo Ricevuti (Bmw 2002 TII Touring) con Monica Catalano, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) con Fabrizio Fici, Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé) con Alessandro Catania, per chiudere il lotto con Filippo Basile e il “patron” Eros Di Prima, su Lancia Fulvia HF. L’evento sportivo aprirà i battenti sabato 20 settembre con la cerimonia di partenza, allestita presso il lungomare di Falcone; seguita dalla disputa delle prime due prove speciali. L’indomani, invece, lo start delle rimanenti sei frazioni cronometrate e l’arrivo a Patti.

