Un atteso rientro in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), in vista del 10° Rally delle Colline Metallifere – Pomarance, in programma il prossimo fine settimana lungo i selettivi asfalti della Val di Cecina. Dopo oltre un anno di stop (l’ultimo impegno risale alla Targa Florio 2024), infatti, il talentuoso portacolori siciliano Marco Runfola reindosserà casco e tuta per cimentarsi nella gara del Pisano, navigato per la prima volta dall’esperto Daniele Michi e chiamato all’esordio con la Skoda Fabia RS Rally2, messagli a disposizione dall’Erreffe Rally Team.





«Una partecipazione nata un po’ per caso, unendo l’utile al dilettevole. Avevo in mente, a prescindere, di affrontare almeno una competizione entro il 2025. Così, dovendo recarci in Toscana, visto che mia moglie Corinne è originaria di Massa dove tuttora risiede la sua famiglia, siamo riusciti al contempo ad approntare anche una trasferta agonistica in quelle zone» – ha raccontato Runfola alla vigilia – «In più il “Colline Metallifere” ricalcherà, seppur solo in parte, il tracciato del Rally Day di Pomarance, di cui ho già disputato quattro edizioni (vincendone tre: 2016, 2017 e 2018 ndr), allora, proprio in coppia con la mia dolce metà. Aspetto non secondario, dal momento che non entro nell’abitacolo da parecchio tempo, che con Daniele non ho mai corso, pur essendo un amico di lunga data e che, infine, sarò alla prima esperienza di guida con la versione “RS” della vettura boema».

La due giorni sportiva, articolata su un totale di otto prove speciali, entrerà nel vivo sabato 25 ottobre con la disputa delle prime due frazioni cronometrate seguite, l’indomani, dalle sei rimanenti. Tanto la cerimonia di partenza quanto quella d’arrivo saranno allestite in via Garibaldi, presso il comune di Pomarance.

