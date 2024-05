Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), in vista dell’imminente trasferta in Puglia, in occasione del 6° Rally Storico del Salento, terzo appuntamento del Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), in programma il prossimo fine settimana nel Leccese. Un impegno al quale, la scuderia siciliana, risponderà schierando ai nastri di partenza ben sette equipaggi. Procedendo con ordine, nel 2° Raggruppamento saranno della partita gli affiatati Giampiero Spinnato (Porsche 911 Carrera RS) e Fabio Mellina, reduci dall’ottima prestazione sfoggiata alla recente Targa Florio che gli è valsa la quinta piazza assoluta, ma alla prima partecipazione in “carriera” alla selettiva competizione salentina.



Un’inedita esperienza agonistica, altresì, per Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo di 4° Raggruppamento) che, sempre in coppia con Vincenzo Giambertoni, mirerà a raccogliere punti pesanti nel TRZ dopo lo sfortunato stop accusato sulle strade “amiche” delle Madonie; sempre al via del “Quarto”, i fratelli locali Fioravante e Graziano Totisco che, su Opel Manta 200, punteranno a ben figurare nella gara di casa. Nel “Terzo”, da menzionare il “patron” Eros Di Prima che navigherà per l’occasione Salvo Battaglia (Bmw 635 Csi), quest’ultimo decisamente galvanizzato dopo l’oro conquistato nel precedente round del “Trofeo”; analoga categoria per i competitivi Cosimo Labianca (Opel Kadett GSI) e Alberto Giambruno e per i rientranti Saverio Falco (Volkswagen Golf GTI) e Francesco Paolo Gelfo, chiamati alla prima stagionale. Infine, lo schieramento sarà completato da Lillo Oliva (Bmw 2002 Ti) e Giovanni Bonafede, in lizza nel “Primo”.

L’evento sportivo, articolato su due giornate, entrerà nel vivo venerdì 24 maggio con la disputa delle prime due prove speciali; l’indomani, invece, lo start delle rimanenti sei frazione cronometrate. Il palco di partenza e d’arrivo saranno allestiti presso Piazza Mazzini, a Lecce.

Calendario Trofeo Rally 4^ zona 2024



7/04 – 8° Rally Valle del Sosio Historic (Pa); 10-11/05 – Targa Florio Historic Rally (Pa); 24-25/05 – 6° Rally Storico del Salento (Le); 22/09 – 9° Tindari Rally Historic (Me).

