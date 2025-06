Allo “scalatore” nisseno Rino Giancani (Mini Cooper S) il compito di difendere i colori della scuderia siciliana nell’iconica gara valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per la serie regionale di specialità

Ennesimo appuntamento di prestigio per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, difatti, il prossimo fine settimana sarà ai nastri di partenza della 48ª Catania-Etna, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) zona sud e per la serie regionale di specialità. Alle pendici meridionali del vulcano attivo più alto d’Europa, spetterà a Rino Giancani difendere i colori del sodalizio isolano. Atteso al primo impegno della stagione 2025, il pilota nisseno sarà in lizza nel Gruppo Racing Start Plus al volante della sua Mini Cooper S.

«Mi auguro di iniziare la nuova annata agonistica così come ho concluso quella passata: ovvero con una vittoria di classe (conseguita nel 2024 alla “Giarre-Montesalice-Milo”)» – ha sottolineato Giancani alla vigilia – «Ho già disputato più edizioni della cronoscalata etnea. Gara dall’indubbio fascino, una vera e propria “classica” nel panorama nazionale, un perfetto amalgama fatto di velocità, tecnica e spettacolo. Il mio programma sportivo? La partecipazione a tutte le competizioni siciliane in salita, nonché, al casalingo Rally di Caltanissetta».

La competizione, che vedrà il via dal comune di Nicolosi, storicamente “la porta dell’Etna”, scatterà sabato 14 giugno con la disputa di due turni di prove cronometrate (fondamentali per la messa a punto delle vetture) lungo i 7500 metri dell’iconico tracciato; l’indomani, semaforo verde per altrettante manche ufficiali che delineeranno la classifica finale.





Calendario Campionato Siciliano Velocità in salita 2025

25/05 – 40^ Coppa Val d’Anapo-Sortino (Sr); 15/06 – 48^ Catania-Etna; 6/07 – 26^ Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo (Ct); 7/09 – 67^ Monte Erice (Tp); 14/09 – 70^ Coppa Nissena (Cl); 12/10 – 68^ Salita dei Monti Iblei (Rg).





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.