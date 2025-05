Prima stagionale per l’esperto portacolori Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW) al via della longeva cronoscalata siracusana, giunta alla quarantesima edizione e valida quale appuntamento inaugurale del Campionato Siciliano Velocità in Salita Auto Storiche

Impegni su più fronti per la scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, infatti, oltre all’imminente trasferta in Puglia (in occasione del Rally Storico del Salento) sarà al via, altresì, della 40ª Coppa Val d’Anapo – Sortino, atto d’apertura stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche. Alla longeva cronoscalata, in programma il prossimo fine settimana nel Siracusano, infatti, non mancherà di certo il portacolori Ciro Barbaccia, a bordo della fida Osella PA9/90 motorizzata BMW di 4° Raggruppamento. Il pilota-preparatore di Marineo, nonché già campione regionale 2023 della specialità, punterà decisamente alle zone nobili della classifica, dopo l’oro di categoria e il secondo miglior riscontro cronometrico assoluto conquistati nella passata edizione.





La competizione aretusea aprirà i battenti sabato 24 maggio con la disputa di due turni di prove cronometrate, fondamentali per la messa a punto delle vetture; l’indomani, invece, lo start delle due gare ufficiali in programma che definiranno la graduatoria finale, lungo gli impegnativi 5750 metri del tracciato. Entrambe le manche domenicali saranno trasmesse in streaming sul canale youtube Eventi in Diretta e andranno in onda sull’emittente Tris di Siracusa, canale 85 del digitale terrestre.





Calendario Campionato Siciliano Velocità in Salita Auto Storiche 2025

25/05 – 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino (Sr); 15/06 – 48ª Catania-Etna (Ct); 6/07 – 26ª Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo (Ct); 7/09 – 10ª Salita Storica Monte Erice (Tp); 14/09 – 70ª Coppa Nissena Historic (Cl); 12/10 – 68ª Salita dei Monti Iblei (Rg).





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.